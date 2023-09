O governo britânico criou uma Unidade de luta contra a desinformação (Counter disinformation unit - CDU) no início da pandemia de Covid [1]. Uma investigação parlamentar mostrou que este órgão público censurou opiniões divergentes.

A CDU é dirigida por Sarah Connolly, especialista em Direitos Humanos na Universidade de Cambridge. O seu orçamento é desconhecido, mas fala-se agora de pelo menos cinquenta funcionários aos quais é preciso juntar os de uma empresa de Inteligência Artificial subcontratada.

Segundo o Daily Telegraph de 1 de Setembro de 2023, a CDU inclui representantes dos Serviços Secretos (MI5, MI6, GCHQ) e da BBC [2].

Em violação do princípio da liberdade de expressão, esta agência fez retirar da Rede e das emissões de rádio e televisão da BBC opiniões divergentes sobre a Covid, como as do Professor Carl Heneghan, de Molly Kingsley e do Doutor Alexandre de Figueiredo a propósito de medidas relativas a menores.

Esta agência aplicou secretamente pressões nas redes sociais em geral. No entanto, ela teria encontrado dificuldades com o Twitter.