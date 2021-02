Thierry Meyssan ya había señalado recientemente lo que se desprende, aunque no está ‎dicho, del informe de la OTAN titulado NATO 2030: United for a New Era. ‎Manlio Dinucci resalta ahora las imprudencias de los redactores de ese informe, donde apoyan ‎el despliegue de misiles nucleares de Estados Unidos en suelo europeo. ‎