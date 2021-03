Les États-Unis et le Maroc ont réalisé de très importantes manœuvres militaires, Lightning Handshake (Poignée de main éclair), début mars 2021 sans en avertir l’Espagne [1].

Le porte-avions USS Eisenhower, ses 90 aéronefs et son groupe naval y participaient. « Par erreur », les avions US sont entrés dans l’espace aérien des îles Canaries, propriété de l’Espagne. « Par erreur », l’état-major US n’avait pas informé l’Espagne de ce déploiement.

Ces manœuvres et les erreurs qui les ont accompagnées ont été interprétées comme une menace contre l’Espagne après la reconnaissance par l’administration Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara espagnol.