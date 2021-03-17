Amerika Birleşik Devletleri ve Fas, İspanya’ya haber vermeden 2021 Mart ayı başlarında Lightning Handshake (Yıldırım el sıkışma) adı altında çok önemli askeri manevralar gerçekleştirdi [1].
Tatbikatlara USS Eisenhower uçak gemisi, 90 hava aracı ve deniz grubu katıldı. ABD uçakları « yanlışlıkla » İspanya’ya ait Kanarya Adaları hava sahasına girdi. ABD genelkurmayı bu konuşlandırmadan « yanlışlıkla » İspanya’yı haberdar etmedi.
Bu tatbikatlar ve bunlara eşlik eden yanlışlıklar, Trump yönetiminin Fas’ın İspanyol Sahrası üzerindeki egemenliğini tanımasının ardından İspanya’ya yönelik bir tehdit olarak yorumlandı.
Osman Soysal
[1] « EE UU realizó maniobras militares al norte de Canarias sin aviso previo », Miguel González, El Paìs, 16 de marzo de 2021.