Amerika Birleşik Devletleri ve Fas, İspanya’ya haber vermeden 2021 Mart ayı başlarında Lightning Handshake (Yıldırım el sıkışma) adı altında çok önemli askeri manevralar gerçekleştirdi [1].

Tatbikatlara USS Eisenhower uçak gemisi, 90 hava aracı ve deniz grubu katıldı. ABD uçakları « yanlışlıkla » İspanya’ya ait Kanarya Adaları hava sahasına girdi. ABD genelkurmayı bu konuşlandırmadan « yanlışlıkla » İspanya’yı haberdar etmedi.

Bu tatbikatlar ve bunlara eşlik eden yanlışlıklar, Trump yönetiminin Fas’ın İspanyol Sahrası üzerindeki egemenliğini tanımasının ardından İspanya’ya yönelik bir tehdit olarak yorumlandı.