O negociante de diamantes israelita (israelense-br) Dan Gertler tinha trabalhado para os Estados Unidos durante a Guerra Civil da Libéria. Ele trocava armas norte-americanas por diamantes. Mas os tempos mudaram e ele foi acusado pelos mesmos Estados Unidos de ter apoiado Joseph Kabila na República Democrática do Congo (RDC).

Segundo a agência Bloomberg, o Director da Mossad, Yossi Cohen, terá visitado a RDC várias vezes em 2019. Ele ter-se-á encontrado, nomeadamente, com o antigo Presidente Joseph Kabila sem disso informar o Presidente Félix Tshisekedi.

Depois, Yossi Cohen e Ron Dermer, então Embaixador israelita em Washington, terão exercido pressões sobre a Administração Trump para obter o levantamento das sanções em relação ao negociante.

Finalmente, o Presidente Trump levantou-as precisamente antes de sair e, depois Janet Yellen, a Secretária do Tesouro do Presidente Biden, restabeleceu-as. Nesse ínterim, Dan Gertler teve acesso a todas as suas contas no estrangeiro e esvaziou-as.