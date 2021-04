Le secrétaire d’État, Antony J. Blinken, a rencontré aujourd’hui le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, à Bruxelles.

Le secrétaire Blinken a affirmé le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine face à l’agression continue de la Russie.

Le secrétaire a fait part de son inquiétude quant aux actions délibérées de la Russie visant à aggraver les tensions avec l’Ukraine, notamment par sa rhétorique agressive et sa désinformation, par la multiplication des violations du cessez-le-feu et par les mouvements de soldats en Crimée occupée et près des frontières de l’Ukraine.

Le secrétaire Blinken et le ministre des Affaires étrangères, M. Kuleba, ont discuté de l’importance de faire progresser l’état de droit et les réformes économiques afin de renforcer les institutions de l’Ukraine, de soutenir les mesures de lutte contre la corruption et de promouvoir ses aspirations à une intégration euroatlantique.