• Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a limogé le secrétaire général du Conseil de défense et de sécurité nationale, Oleksiy Danilov. Il pourrait être nommé ambassadeur en Norvège.

Grand-père de la chanteuse Masha Danilova [1], Oleksiy Danilov n’a cessé d’exiger que l’Union européenne donne toutes ses armes lourdes à l’Ukraine pour lutter contre la Russie. Selon lui, les Russes sont « moins humains » que les autres hommes, car « asiatiques ». La semaine dernière, il a provoqué un très grave incident diplomatique avec la Chine car celle-ci avait annoncé qu’elle ne participerait pas à la conférence sur la paix prévue en Suisse, si la Russie n’était pas invitée. Il s’était livré alors à un jeu de mots obscène à partir du nom de l’envoyé spécial chinois, Li Hui.

Après avoir remercié le président Zelensky pour les années passées à la tête du Conseil de défense, il a déclaré : « Le monstre russe sera détruit. Cette créature fantastique mourra et périra dans les ténèbres de l’Histoire. Cela sera fait par un guerrier ukrainien, derrière qui se trouvent notre histoire, notre destin et notre mission : "être une épée dans l’obscurité ; des gardiens sur le Mur ; un bouclier protégeant le royaume des peuples" » (citation du fondateur du nationalisme intégral Dmytro Dontsov).

• Le président Zelensky a désigné son adjoint, Oleksandr Lytvynenko, pour le remplacer. Ce dernier est également un nationaliste intégral, directeur de l’Institut national d’études stratégiques et directeur du Renseignement extérieur (S-RU). Depuis 2009, il développe la théorie selon laquelle la Fédération de Russie tente de rétablir l’ancien Empire russe. Au nom de quoi, il met en garde l’Occident contre la Guerre Mondiale que lui livre Vladimir Poutine. Au cours des derniers mois, il a dénoncé un prétendu plan du Kremlin, intitulé « Maidan-3 », de renversement du président Zelensky (cf. VAI 0552).

• En outre, selon le Financial Times du 22 mars, Washington a demandé au Service de sécurité d’Ukraine (SBU) et au Renseignement militaire ukrainien (GUR) de ne plus frapper les infrastructures énergétiques russes.

En pleine campagne électorale présidentielle, l’équipe de Joe Biden redoute une augmentation des cours mondiaux du pétrole.

• Enfin, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé la France de déployer des espions dans le Caucase. Selon elle, Paris aurait tout fait pour faire échouer les accords de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.