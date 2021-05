Den 7. mai 2021 ble stabssjefen for US Air Force Charles Q. Brown innkalt til å vitne for House Defense Appropriations Subcommittee.

Brown gjorde det klart at US Air Force gradvis har mistet sitt teknologiske overtak. Han peker spesielt på at ISR-(Intelligence, Suveillance and Reconnaissance)systemene ikke har blitt modernisert på mer enn 20 år.

Han har sier at Kina og Russland har studert USAs kriger siden 9/11, og har konkludert med at borgernes rolle er like viktige som det militære.

Enda mer betydningsfullt, mener han, er at om det blir en stor krig i dag, så er det ikke sikkert at De Forente Stater vil vinne den.

General Charles Q. Brown har allerede slått alarm om dette for fem år siden [1].