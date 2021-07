No decorrer da Cúpula (Cimeira-pt) EUA-Rússia, em Genebra (dita «Ialta 2»), em 6 de Junho de 2021, os dois Chefes de Estado, Joe Biden e Vladimir Putin, teriam lançado as bases para um acordo de paz na Ucrânia.

Se trataria de reconhecer, quer as peculiaridades das regiões russófonas da Ucrânia, quer sua independência da Ucrânia. Neste sentido, os representantes das duas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk deverão participar em reuniões no formato Normandia, ou seja, com delegações além da ucraniana, incluindo a alemã, a francesa e a russa.

Lembremos que o Protocolo de Minsk (2014) e o Acordo de Minsk II (2015) não foram implementados pela Ucrânia.

O acordo de Minsk II havia já sido negociado segundo o formato proposto hoje (foto). As Repúblicas Populares de Donestk e Luhansk acabam de solicitar oficialmente uma reunião do mesmo tipo.