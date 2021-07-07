6 Haziran 2021’de Cenevre’deki ABD-Rusya zirvesi (« II. Yalta » olarak bilinen) sırasında, iki devlet başkanı Joe Biden ve Vladimir Putin’in Ukrayna’da bir barış anlaşmasının temellerini attıkları söyleniyor.

Varılan mutabakata göre ya Ukrayna’nın Rusça konuşulan bölgelerinin özelliklerini tanınması, ya da onların Ukrayna’dan bağımsızlıklarını tanınması söz konusu olacaktır. Kendi kendini cumhuriyet ilan eden Donetsk ve Luhansk’ın temsilcilerinin, bu bakış açısıyla Normandiya formatındaki toplantılara, yani sadece Ukraynalı değil, aynı zamanda Alman, Fransız ve Rus heyetleriyle de katılması gerekiyor.

Minsk Protokolü’nün (2014) ve Minsk II Anlaşması (2015) Ukrayna tarafından uygulanmadığını hatırlatalım.

Minsk II anlaşması bugün önerilen formatta daha önce müzakere edilmişti (fotoğraf). Donestk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri aynı türde bir toplantı düzenlenmesini resmen talep etti.