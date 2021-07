Au cours du sommet USA-Russie de Genève (dit « Yalta II »), le 6 juin 2021, les deux chefs d’État, Joe Biden et Vladimir Poutine, auraient posé les bases d’un accord de paix en Ukraine.

Il s’agirait soit de reconnaitre les particularités des régions russophones d’Ukraine, soit leur indépendance de l’Ukraine. Dans cette optique les représentants des deux Républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk devraient participer à des réunions au format Normandie, c’est-à-dire avec des délégations non seulement ukrainienne, mais aussi allemande, française et russe.

Rappelons que le Protocole de Minsk (2014) et l’Accord de Minsk II (2015) n’ont pas été appliqués par l’Ukraine.

L’accord de Minsk II avait été déjà négocié selon le format proposé aujourd’hui (photo). Les Républiques populaire de Donestk et de Luhansk viennent officiellement de demander une réunion du même type.