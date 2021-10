Os Talibã levaram os jornalistas estrangeiros presentes no Afeganistão à base secreta da CIA [1].

Antes de fugir, os agentes da Inteligência queimaram todos os seus veículos e detonaram o seu depósito de munições.

A base incluía uma aldeia afegã reconstituída para o treino dos Colaboradores locais da Agência. Lá eles eram treinados para proceder a « buscas » de noite.

Também incluía a « Prisão Clandestina » (Dark Prison) de Salt Pit, em parte destruída, célebre pelas torturas, bem mais cruéis do que as de Guantanamo [foto de satélite]. Os prisioneiros eram mantidos durante meses nus, numa escuridão total, às vezes quebrada pelas lâmpadas pessoais dos guardas. A prisão não era aquecida.

A CIA aliviara as condições de detenção depois do Miami Herald ter reportado a morte por frio de vários detidos acorrentados durante duas semanas a uma parede.

Os Colaboradores da CIA fugiram do Afeganistão com as suas famílias. Foram eles os que vimos a lutar para entrar em aviões no aeroporto de Cabul.