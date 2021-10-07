Taliban, Afganistan’da bulunan yabancı gazetecilere CİA’in gizli üssünü gezdirdi [1].

İstihbarat görevlileri kaçmadan önce tüm araçlarını yaktı ve mühimmat deposunu patlattı.

Üs, yerel istihbarat örgütü personelinin eğitimi için yeniden yapılandırılmış bir Afgan köyünü de içeriyordu. Ajanlar burada gece « aramaları » yapmak üzere eğitildiler.

Üstte ayrıca, Guantánamo’dan çok daha acımasız işkenceleriyle ünlü Salt Pit’in kısmen tahrip edilmiş « Kara Zindan » da yer alıyordu [uydu fotoğrafı]. Mahkumlar burada aylarca çıplak halde, ara sıra gardiyanların el lambalarıyla bozulan mutlak karanlıkta tutuldu. Hapishane ısıtılmıyordu.

Miami Herald’ın iki hafta boyunca duvara zincirlenmiş halde birkaç mahkumun donarak öldüğünü aktarmasının ardından CİA, gözaltı koşullarını hafifletmişti.

CİA İşbirlikçileri aileleriyle birlikte Afganistan’dan kaçtı. Kabil havaalanında uçağa binmek için birbirileriyle savaşırken gördüğümüz onlardır.