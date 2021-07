Os Chefes de Estado e de Governo do Egipto, do Iraque e da Jordânia reuniram-se, em 27 de Junho, em Bagdade (Bagdá-br). Os três países pretendem estreitar as suas relações tanto face à Turquia como face à Arábia Saudita e ao Irão (Irã-br).

A Turquia ocupa o Noroeste do Iraque e apoia os Irmãos Muçulmanos contra o Egipto. A Arábia Saudita esteve implicada na tentativa de golpe de Estado na Jordânia. O Irão apoia as milícias iraquianas que tentam expulsar as forças dos EUA do país.

Tratou-se da 4ª Cimeira (Cúpula-br) desde 2019 (Cairo, Washington e Amã).

Esta opção parece contradizer as conclusões da Cimeira EUA-Rússia de Genebra (dita «Ialta 2»), na medida em que ela faria do Iraque um parceiro forte do Irão. Trata-se, na realidade, de sacar este país da sua posição de campo da batalha EUA-Irão.

Apoiando esta Cimeira, os Estados Unidos bombardearam uma milícia iraquiana pró-iraniana na Síria, durante a Cimeira de Bagdade.