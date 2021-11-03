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مقالاتنا التقطت من قبل العديد من الصحف ومحطات الإذاعة في العالم الثالث. وجميع المهنيين يحيون، سواء كانوا دبلوماسيين أو عسكريين، الجودة العالية جدا لمنشوراتنا حتى وإن لم يشاركوها بالضرورة في وجهة النظر. ولكن نجاح التقدير هذا لا يساعدنا. لذألك نطلب منك أن تدعمنا ماليا.

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