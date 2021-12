O Presidente francês, Emmanuel Macron, veio trazer a demissão do Ministro da Informação libanês George Cordahi (foto) ao Príncipe-herdeiro saudita, Mohamed bin Salman («MBS»).

George Cordahi fez carreira como jornalista, depois como apresentador nos média (mídia-br) árabes pró-franceses, pró-britânicos, pró-sauditas e, por fim, pró-iranianos. Tornou-se célebre em todo o mundo árabe ao apresentar o jogo “Quem Quer Ser Milionário”. Próximo do Maradas, o Partido presidido por Sleiman Frangié, ele tornou-se Ministro da Informação do governo Mikati. As suas declarações sobre o absurdo da guerra do Iémene (Iêmen-br) —que são uma evidência para todos— foram interpretadas como uma falta de respeito a Sua Alteza Real Salman ben Abdelaziz Al-Saud. Desde então, a Arábia Saudita rompeu todas as relações com o país dos Cedros.

Sob grandíssimas pressões, George Cordahi não mudou de opinião. Partidário da soberania do Líbano, ele concordou, no entanto, em renunciar a pedido do Presidente Michel Aoun a fim de permitir que seu país saia da crise que atravessa.

O Presidente Emmanuel Macron foi de visita à Arábia Saudita apesar da recusa norte-americana em manter o menor contacto que seja com MBS, o comanditário do assassinato do Irmão Muçulmano Jamal Khashoggi. Assim, ele pôde vangloriar-se junto do seu amigo MBS de o ter livrado de George Cordahi.