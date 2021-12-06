Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Veliaht Prens Mohamed bin Salman’a (« MBS ») Lübnan Enformasyon Bakanı George Cordahi’nin (fotoğraf) istifasını getirdi.

George Cordahi kariyerine bir gazeteci olarak başladı, ardından sırasıyla Fransız yanlısı, İngiliz yanlısı, Suudi yanlısı ve son olarak İran yanlısı Arap medyasında sunucu olarak çalıştı. Kim Milyoner Olmak İster oyununu sunarak tüm Arap dünyasında ün kazandı. Süleyman Franciye’nin yönettiği parti Maradas’a yakınlığıyla, Mikati hükümetinde Enformasyon Bakanı oldu. Yemen savaşının saçmalığıyla –herkesin kabulü olan– ilgili açıklamaları, Majesteleri Salman bin Abdülaziz El Suud’a saygısızlık olarak yorumlandı. Suudi Arabistan o zamandan beri Sedir ülkesi ile tüm bağlarını kopardı.

Ağır baskılar altında kalan George Cordahi düşüncesini değiştirmedi. Lübnan’ın egemenliğinin sıkı bir taraftarı olmasına rağmen, ülkesinin içinde bulunduğu krizden çıkmasına izin vermek için Cumhurbaşkanı Mişel Aun’ın talebi üzerine istifa etmeyi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Müslüman Kardeş Cemal Kaşıkçı suikastının azmettiricisi olan MBS ile herhangi bir temasta bulunmayı reddetmesine rağmen Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. George Cordahi’den kurtardığı için arkadaşı MBS’nin yanında gururlanabildi.