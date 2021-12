José Antonio Kast is een van de twee belangrijkste kandidaten bij de Chileense presidentsverkiezingen. Hij heeft zichzelf lange tijd gepresenteerd als de erfgenaam van generaal Augusto Pinochet, maar probeert nu minder aan hem te refereren.

Zijn familie heeft lang campagne gevoerd voor generaal Pinochet. Zijn broer, Miguel, was directeur van de Centrale Bank. Zelf verscheen hij in de campagnevideo van de generaal tijdens het referendum van 1988.

Op economisch gebied, beweert hij een aanhanger van Milton Friedman te zijn. Hij wil totale marktvrijheid en verwerpt het idee om van de bestrijding van ongelijkheid een sociale prioriteit te maken. Hij presenteert de bestrijding van de criminaliteit en de immigratie als twee van de sterke punten van zijn programma. Hij stelt voor om burgers wapens te laten dragen en het recht om inbrekers neer te schieten. Hij was voorstander van amnestie voor militairen die veroordeeld zijn wegens foltering of moordaanslagen tijdens de dictatuur van generaal Pinochet.

Op 1 december publiceerde journalist Mauricio Weibel Barahona (La Red, voorheen Channel 4) de lidkaart van de vader van José Antonio Kast bij de nazipartij, de NSDAP, in 1942. Michael Kast emigreerde naar Chili in 1950 waar hij fortuin maakte. De presidentskandidaat zei dat zijn vader gedwongen was lid te worden van de nazi-partij, maar alle historici zijn het erover eens dat niemand ooit gedwongen werd lid te worden.