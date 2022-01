Références :

– Accord 1901 du 07 mars 2003 sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la force « Serval » [1].

– Protocole additionnel sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la force « Serval » [2].

Depuis le 11 janvier 2022, les aéronefs de la force Barkhane et de la force Takuba associée rencontrent des difficultés pour enter et quitter l’espace aérien de la République du Mali.

L’article 5 de l’accord de première référence [3] et son protocole additionnel garantissent pourtant, dans le cadre des missions d’assistance à l’État malien, une pleine liberté de circulation sur le territoire et dans l’espace aérien malien des véhicules et aéronefs militaires et civils, du personnel du détachement français ainsi que des détachements non français de la force Takuba.

Cette libre circulation est indispensable pour que les forces multinationales qui oeuvrent pour la paix et la sécurité de la République malienne puissent mener sereinement et avec efficacité leurs missions.

Soucieux de la souveraineté de la République du Mali et dans le respect de nos accords bilatéraux, je vous assure que nous continuons à nos missions à vos côtés conformément aux accords de première et deuxième référence.

Barkhane reste en appui des FAMa !

Cordialement,