Le député Jalil Rahimi Jahanabadi, membre de la Commission de la Sécurité nationale et de la Politique étrangère au parlement iranien, a twetté le 15 janvier 2022 :

« Les #Relations Importantes entre l’#Iran et l’#Arabie Saoudite sont ranimées et les #Ambassades se préparent à rouvrir. Cela a des effets importants sur la réduction des tensions régionales et l’augmentation de la cohésion du monde #Islamique. Stupidité des #Extrémistes ».

Depuis quatre mois Téhéran et Riyad discutent au niveau des chefs de leurs services secrets alors que l’Iran entre dans les négociations de Vienne sur ses programmes nucléaires. Le tout sur fond de guerre au Yémen et d’accrochages en Iraq et au Liban.