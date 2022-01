Il deputato Jalil Rahimi Jahanabadi, componente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del parlamento iraniano, il 15 gennaio 2022 ha twittato:

«Le #Relazioni Importanti tra #Iran e #Arabia Saudita si sono risvegliate e le #Ambasciate si preparano a riaprire. Questo ha importanti effetti sulla riduzione delle tensioni regionali e sull’aumento della coesione del mondo #Islamico. Ottusità degli #Estremisti».

Da quattro mesi Teheran e Riad discutono a livello di capi dei rispettivi servizi segreti, mentre l’Iran entra nei negoziati di Vienna per i propri programmi nucleari. Sullo sfondo, la guerra in Yemen e gli scontri in Iraq e Libano.