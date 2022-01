O Comité de Chefes de Estado-Maior dos EUA colocou em linha uma conferência proferida por David B. Crist, em 18 de Setembro de 2020. Aí, o especialista apresenta um plano de guerra nuclear elaborado pelo Pentágono nos anos 80.

À época, os Estados Unidos estavam convencidos que, não contente em ter instalado as suas tropas no Afeganistão a pedido do governo comunista, a União Soviética se aprestava para atacar a monarquia iraniana a fim de conquistar as suas reservas de petróleo indispensáveis à OTAN. Mesmo depois, quando o Aiatola Khomeini liderou a revolução islâmica, a URSS ainda estaria disposta à invasão para, desta vez, parar a influência xiita na Ásia Central.

Deve notar-se bem que nenhum documento ou testemunho soviético corroboraria as fantasias paranoicas do Pentágono.

Ainda assim, os Presidentes Jimmy Carter e Ronald Reagan autorizaram a preparação de uma guerra nuclear contra os Soviéticos no Irão, com, nomeadamente, o apoio dos Israelitas (Israelenses-br).

É de notar que os delírios do Pentágono sobre a existência de um programa nuclear militar iraniano datam precisamente do fim disto, e quando o Aiatola Khomeini ordenou o seu desmantelamento.

A publicação dessas divagações ocorre no preciso momento de uma gravíssima crise com a Rússia.