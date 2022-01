Der Ausschuss der US-Generalstabschefs veröffentlichte online am 18. September 2020 einen Vortrag von David B. Crist. Der Experte stellte einen Atomkriegsplan vor, den das Pentagon in den 80er Jahren ausgearbeitet hatte.

Zu dieser Zeit, als die Sowjetunion auf Ersuchen der afghanischen kommunistischen Regierung ihre Truppen nach Afghanistan entsandt hatte, haben sich die Vereinigten Staaten mit Verdruss davon überzeugt, dass die Sowjetunion sich darauf vorbereitete, in die iranische Monarchie einzumarschieren, um ihre für die NATO lebenswichtigen Ölreserven zu erobern. Dann, als Ayatollah Khomeini die islamische Revolution anführte, bereitete sich die UdSSR Berichten zufolge darauf vor, erneut in sie einzumarschieren, diesmal um den schiitischen Einfluss in Zentralasien zu stoppen.

Beachten Sie, dass kein sowjetisches Dokument oder Zeugnis die paranoiden Fantasien des Pentagons bestätigt.

Dennoch genehmigten die Präsidenten Jimmy Carter und Ronald Reagan die Vorbereitung eines Atomkrieges gegen die Sowjets im Iran, insbesondere mit Unterstützung der Israelis.

Beachten Sie, dass die Wahnvorstellungen des Pentagons über die Existenz eines iranischen militärischen Atomprogramms genau auf dessen Ende zurückgehen, als Ayatollah Khomeini seine Demontage anordnete.

Die Veröffentlichung dieses Geschwätzes kommt zu einer Zeit einer sehr ernsten Krise mit Russland.