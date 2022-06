Selon le Jerusalem Post, on n’assiste pas à une guerre entre le Mossad (contre le JCPOA) et les Renseignements militaires (pour le JCPOA) face au projet nucléaire iranien, comme l’a évoquée le Yediot Aharonot, mais à une véritable cacophonie au sein de ses deux institutions. Il s’agirait de la plus grande division de l’establishment de sécurité jamais vécue en Israël.

Alors que l’on annonce une reprise des négociations entre États-uniens et Iraniens au Qatar, le journal trie ainsi les responsables :

Classe politique

– Naftali Bennett : contre

– Yair Lapid : contre

– Benjamin Netanyahu : contre

IDF

– général Aviv Kohavi, chef des armées : contre

– général Aaron Haliva, chef du renseignement militaire : pour

– Gadi Eisenkot, ancien chef des armées : contre

– Dror Shalom, ancien chef des analystes militaires : contre

– Amos Yadlin, ancien chef du Renseignement de Tsahal : contre

Mossad

– David Barnea, directeur général : contre

– Yossi Cohen, ancien directeur général : contre

– Yossi Kuperwasser, ancien directeur des analystes : contre

– Yaakov Amidror, ancien secrétaire du Conseil de sécurité nationale : contre

– Efrayim Halevy, ancien directeur général : pour

– Tamir Pardo, ancien directeur général : pour

– Shabtai Shavit, ancien directeur général : pour

– Danny Yatom, ancien directeur général : pour

– Sima Shine, ancien chef du bureau Iran : pour