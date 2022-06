El Jerusalem Post reporta que no existe una contienda entre el Mossad –contrario al JCPoA ‎firmado por Occidente con Irán– y la inteligencia militar israelí –favorable a la reactivación del ‎JCPoA– sino una verdadera cacofonía sobre la actitud a seguir ante las posibilidades iraníes de ‎desarrollo nuclear.

Al parecer se trata incluso del mayor desacuerdo que se ha registrado hasta ahora ‎en Israel entre los órganos de seguridad de ese país. ‎

En momentos en que se anuncia una reactivación en Qatar de las negociaciones entre ‎Estados Unidos e Irán, el Jerusalem Post clasifica de la siguiente manera las posiciones de los ‎diferentes responsables israelíes sobre el Acuerdo 5+1 o JCPoA: ‎

En la clase política israelí,

– el primer ministro Naftali Bennett está en contra;‎

– el ministro de Exteriores Yair Lapid, en contra;‎

– el ex primer ministro Benyamin Netanyahu, en contra. ‎

En las fuerzas armadas de Israel,‎

– el jefe de las fuerzas armadas, general Aviv Kohavi, está en contra;‎

– el jefe de la inteligencia militar, general Aaron Haliva, es favorable al JCPoA;‎

– el ex jefe de las fuerzas armadas, general Gadi Eisenkot, está en contra;‎

– el ex jefe de los analistas militares, Dror Shalom, en contra, y

– el ex jefe de la inteligencia del ejército, Amos Yadlin, también está en contra.‎

En el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (Mossad) están en contra del JCPoA

– el director general, David Barnea;‎

– el ex director general, Yossi Cohen;‎

– el ex director de los analistas, Yossi Kuperwasser;‎

– el ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional Yaakov Amidror. ‎

Pero 3 ex directores generales del Mossad son favorables al acuerdo:

– Efrayim Halevy;‎

– Tamir Pardo;‎

– Shabtai Shavit y

– Danny Yatom, así como

– Sima Shine, ex jefe de la oficina a cargo de Irán. ‎

«Iran deal results: Mossad vs. Mossad, IDF vs. IDF - analysis», Yonah Jeremy Bob, The Jerusalem Post, ‎‎27 de junio de 2022.

