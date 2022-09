Le complexe militaro-industriel russe traverse une grave crise en raison de la faillite de la société JSC Spetsremont.

Plusieurs unités devraient fermer sous peu

– 50e usine de réparation d’automobiles, Rostov-on-Don

– 258e usine de réparation d’équipements de remplissage et de transport, Bataysk.

– 751e usine de réparation, Rostov, région de Yaroslavl

– 5e usine de réparation d’automobiles, Ekaterinburg

– 88e usine centrale de réparation automobile à Chita

– 15e usine centrale de réparation automobile, Novossibirsk

– 172e usine de réparation d’automobiles, Voronezh

– 9e usine de réparation d’automobiles et de blindages céramiques, Saratov et Engels

– 487e usine de réparation d’automobiles, République du Bashkortostan

– 81e base centrale du génie, région de Yaroslavl

– 1èr Bureau de dessin, Moscou

– 85e usine de réparation, Bryansk

– 261e usine de réparation, Novgorod

Les officiers se répandent en commentaires sur la corruption au sein de ces usines et sur les difficultés de maintenance des véhicules militaires qu’elle provoque.

C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter le limogeage du général Dmitri Boulgakov, le 24 septembre. Il était chargé de la logistique au ministère de la Défense.

Selon les officiers russes proches de la question, le problème logistique peut encore être réparé rapidement, mais le temps est compté.