La surenchère du Kremlin =

O Kremlin decidiu acusar a Ucrânia de ter organizado as sabotagens do gasoduto Nord Stream, de uma tentativa contra o gasoduto Turkish Stream e o da ponte da Crimeia, embora seja evidente que Kiev não dispõe dos meios para a primeira operação. Os Estados Unidos, esses, não podem reivindicar este tipo de acção sem degradar a sua própria imagem. A interpretação do Kremlin permite fazer durar mais tempo o confronto entre a Rússia e os Anglo-Saxónicos ao mesmo tempo justificando acções contra Kiev.

Dmitri Medvedev, o número 2 do Conselho russo de Segurança, pede publicamente o desmantelamento do regime de Kiev, o que faz subir um pouco mais a pressão. Basicamente, o Kremlin não tem nenhum interesse em derrubar o Presidente Zelensky, que teve o cuidado de poupar até agora, mas também não tem agora razão para mantê-lo no Poder. O seu único inimigo, uma vez a Novorossia parcialmente libertada, são os Anglo-Saxões. Assim a opção defendida por Medvedev é uma provocação destinada a forçar os Ocidentais a enfraquecer ao aumentar o seu apoio a Kiev.

A propaganda da OTAN, visando apresentar a guerra como apenas dizendo respeito à Ucrânia e o Exército russo como esgotado, condiciona a maneira de pensar dos Europeus. Ela torna-os propensos a sobrestimar a importância de Kiev e a subestimar o Exército russo, em suma, a cair na armadilha de Medvedev.