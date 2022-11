La rivista Rolling Stone pubblica un articolo sulla sparizione a fine aprile del giornalista di ABC, James Gordon Meek [1]. Sulla vicenda finora non era stato pubblicato nulla.

Meek era stato consigliere senior della Commissione per la Sicurezza della Patria della Camera dei rappresentanti sulla lotta al terrorismo. Sembra conducesse una doppia vita: giornalista e agente dell’intelligence. Comunque sia, Meek era inserito molto bene e ad altissimo livello nell’ambiente dei servizi segreti. Al momento della sparizione stava scrivendo un libro sull’Operazione Pineapple, realizzata durante la caduta di Kabul [2].

Il 27 aprile Meek ha pubblicato un ultimo tweet in cui riprendeva il tweet di un ex agente della CIA con la notazione «Fatti». Il testo dell’agente è: «In realtà tutto questo è cominciato molto tempo fa. L’abbiamo saputo tra il 2014 e il 2022. Non adesso. È un esperimento di laboratorio sulle TTPs [Tattiche, Tecniche e Procedure] russe. Sulla EW [Guerra Elettronica]. Su tutto. Per questo gli ucraini (grazie ai nostri consigli e alla nostra assistenza) sono così bravi. Chiedete a quelli della IC [Comunità dell’Intelligence] o della UW [Guerra non Convenzionale]. Veniamo a sapere una tonnellata di merda».

Subito dopo aver pubblicato questo tweet Meek si è dimesso da ABC. Secondo i suoi amici e colleghi non ha dato spiegazioni, ma sembrava gli fosse crollato addosso il mondo.

La polizia ha fatto un’incursione a casa sua. Secondo i vicini, alcune vetture nere e un blindato, come quelli usati dall’FBI, hanno circondato la casa. Uomini armati l’hanno perquisita. Non si sa se Meek fosse all’interno. Comunque sia, nessuno l’ha visto più uscire né rientrare.

Le autorità non parlano.