Il 25 ottobre 2022 il presidente della Repubblica di Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha lanciato un appello alla guerra santa.

Secondo Kadyrov, nell’ultimo decennio lo sforzo degli Stati Uniti di affamare i russi non è andato a segno. Adesso gli statunitensi cercano di manipolare gli ucraini per sabotare e attaccare obiettivi in Russia: è intollerabile. Si tratta di uno scontro tra forze sataniche da una parte e credenti, cristiani e mussulmani, dall’altra.

Kadyrov ha perciò esortato i ceceni ad arruolarsi per difendere la loro fede e la loro patria.