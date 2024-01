La Duma si rivolgerà al parlamento francese per la presenza di «mercenari» francesi in Ucraina.

Ufficialmente la Francia non partecipa alle operazioni militari in Ucraina, ma sostiene Kiev fornendo materiale bellico. Se soldati francesi partecipassero ai combattimenti, la Repubblica francese entrerebbe in guerra contro la Federazione di Russia.

Sembra che la Duma intenda rivelare la presenza delle Forze speciali francesi in Ucraina senza autorizzazione del parlamento francese. L’articolo 35 della Costituzione francese dispone:

«Il governo informa il parlamento della sua decisione di far intervenire le forze armate all’estero, al più tardi tre giorni dopo l’inizio dell’intervento. Il governo specifica gli obiettivi perseguiti. Tali informazioni possono dar luogo a dibattito senza che si proceda ad alcuna votazione.

Se la durata dell’intervento supera i quattro mesi, il governo ne sottopone il prolungamento all’autorizzazione del parlamento. Può chiedere all’Assemblea nazionale dei decidere in ultima istanza».