« Voltaire, actualité international » est un bulletin hebdomadaire factuel. C’est un travail équivalent à celui d’une agence de presse, mais avec d’autres critères que l’AFP, AP et Reuters, une autre vision du monde. Il se distingue des analyses que nous publions sur ce site qui, elles, sont l’équivalent des journaux, mais avec d’autres critères qu’eux.

Les critères des journalistes reflètent leurs hypothèses de départ. Pour les agences de presse occidentales, les États-Unis et l’Otan dominent le monde. C’est sur la base de leurs dépêches que les médias occidentaux brodent autour de cette théorie. Au contraire, pour nous, personne n’a le droit d’imposer sa volonté aux autres. Au demeurant, le développement militaire de la Russie et économique de la Chine a déjà renversé la hiérarchie. Jamais la Russie, ni la Chine, n’ont tenté de dominer le monde comme les Occidentaux l’ont fait. C’est pourquoi, elles ont pris la tête d’un mouvement de fond de tous ceux qui rêvent de substituer une organisation multipolaire du monde à celle unipolaire actuelle.

Au sommaire du n°16 :

– Éditorial : "Un « ministère de la Vérité » bientôt créé au sein de l’Otan"

– Le département US de la Justice désigne un magistrat partisan pour accuser Donald Trump d’avoir ourdi une tentative de coup d’État.

– Le Trésor US s’inquiète des détournements d’argent du gouvernement Zelensky.

– Le Pentagone contrôle de grands jeux vidéos pour banaliser ses crimes.

– Les Républicains excluront des représentants démocrates de certains commissions de la Chambre, comme les Démocrates l’ont fait avec des Républicains.

– L’ELN reprend les négociations en Colombie.

– Le Congrès péruvien prépare la destitution du président Castillo.

– Le Royaume-Uni s’inquiète de la possibilité d’un épuisement ukrainien.

– L’Allemagne prépare le déploiement d’une force européenne lors du cessez-le-feu prévu au printemps en Ukraine.

– La Hongrie s’oppose aux sanctions européennes contre la Russie.

– Encore des vidéos des exactions des « nationalistes intégraux » en Ukraine.

– Le Burkina Faso ne veut plus des soldats français.

– Le Mali ne veut plus des ONG françaises.

– Benjamin Netanyahu dépassé par ses alliés kahannistes.

– La Jordanie normalise discrètement ses relations avec Israël.

– Le Kurdistan iraquien bombardé simultanément par la Turquie et l’Iran, sans réaction de Bagdad.

– L’Arabie saoudite championne du monde des exécutions capitales par habitant.

– L’Iran pourra bientôt exporter son pétrole sans passer par le détroit d’Ormuz.

– Les drones prétendument « iraniens » en Ukraine n’ont pas de composants iraniens.

– La Turquie réprime l’attentat d’Istanbul en bombardant les mercenaires kurdes atlantistes en Syrie.

– L’Inde se développe désormais deux fois plus vite que la Chine.

– La fortune du chef d’état-major pakistanais.

– Les deux poids, deux mesures du secrétaire général de l’Onu face à la Corée du Nord.

– Le Japon face à la secte Moon.

– La Nouvelle-Zélande veut abaisser l’âge de la majorité.

– L’APEC refuse de condamner la Russie.

– Le roi est nu à la COP27.

– L’« architecture intégrée de défense aérienne et maritime » des USA au Moyen-Orient.

– Le projet de réforme russe des Nations unies.

– Le jeu partisan de l’AIEA en Ukraine.

– Le projet occidental d’expulsion de la Russie de l’OSCE.

Et notre supplément documentaire, cette fois consacré aux livres de sciences politique.