Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Au sommaire du n°23 :

– Éditorial : Washington tente de poursuivre la guerre en Syrie

– Le républicain Kevin McCarthy élu président de la Chambre des Représentants

– Ouverture de l’enquête parlementaire sur la famille Biden

– Demande de destitution du secrétaire à la Sécurité de la Patrie

– Les surveillances illégales du FBI

– Hillary Clinton se reconvertit

– Une enquête judiciaire sur le président Joe Biden

– Les États-Unis contre Wagner

– Le complexe militaro-industriel US au bord de l’épuisement

– Confusion au Brésil

– Confusion au Pérou

– Réconciliation colombo-vénézuélienne

– Le Venezuela récupère son ambassade à Washington

– Martin Griffiths est un agent du MI6

– La France et ses alliés simulent une guerre contre la Russie

– Le milliardaire ukrainien Kostyantyn Zhevago ne sera pas extradé de France

– Déblocage de la réconciliation hispano- marocaine

– L’Italie mise sur les hydrocarbures africains

– Un médecin condamné en Allemagne parce qu’il ne croit pas au masque contre la Covid

– La Suède n’adhérera pas prochainement à l’Otan

– L’Union européenne s’en remet à l’Otan

– Des documents canadiens remettent en question l’histoire de la guerre de Bosnie

– L’Otan ne souhaite pas calmer le jeu entre la Serbie et le Kosovo

– Le président Zelensky poursuit l’ukrainisation de son pays

– L’Ukraine renforce ses liens avec les Anglo-Saxons

– La Géorgie refuse de s’engager dans la guerre en Ukraine

– L’Arménie prend ses distances avec la Russie

– Stabilisation de l’économie russe

– Moscou craint que Washington n’utilise les ukronazis dans d’autres régions du monde

– Les militaires occidentaux inquiets des armes russes

– Russie Unie recourt à l’intelligence artificielle pour s’assurer de ses sympathisants

– Roman Abramovich a protégé sa fortune avant les sanctions

– Les premiers prisonniers de droit commun de Wagner amnistiés

– Rupture des négociations de paix russo- japonaises

– La guerre contre la Russie favorise l’adhésion de l’Algérie aux BRICS

– L’Égypte dévalue

– L’Égypte privatise les abords du Canal de Suez

– Le MI6 rapproche les Frères musulmans et le Hizb ut-Tahrir

– La France tente de calmer le Burkina- Faso

– Réconciliation entre le Mali et la Côte d’Ivoire

– Le Soudan envahit un territoire éthiopien

– Affrontements ethniques au Soudan du Sud

– Le Tchad déjoue un complot

– Les Occidentaux remettent le Rwanda à sa place

– L’ancien président mauritanien et ses collaborateurs jugés pour enrichissement illicite

– Rétorsion israélienne au vote pro- palestinien de l’Onu

– La mort du Casque bleu irlandais au Liban n’était pas un acte politique

– La Justice iraquienne poursuit Donald Trump

– Le Forum du Negev poursuit les Accords d’Abraham

– La fille de l’ancien président Rafsandjani emprisonnée

– L’Iran condamne les caricatures de l’ayatollah Khamenei

– L’Inde investit dans l’hydrogène

– La « communauté internationale » n’aidera pas le Pakistan

– L’armée pakistanaise et l’Arabie saoudite

– Le plan sud-coréen pour la réunification

– Les Émirats mobilisent le monde musulman pour soutenir la Chine

– Qin Gang écarte le « guerrier-loup »

– La Chine veut s’emparer du contrôle du marché des électrolyseurs

– Taïwan fait réparer ses missiles en Chine populaire

– Le réarmement du Japon toujours en débat

Cette semaine notre supplément documentation rapporte une cinquantaine de documents officiels.