In den letzten sechs Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist normalerweise nur im Abonnement zugänglich.

– Jahresabonnement: 150 Euro

– Monatsabonnement: 15 Euro

Im Inhalt von Nr. 23 :

– Leitartikel: Washington versucht den Krieg in Syrien fortzusetzen

– Republikaner Kevin McCarthy zum Präsidenten des Repräsentantenhauses gewählt

– Eröffnung der parlamentarischen Untersuchung der Biden-Familie

– Antrag auf Amtsenthebung des Heimatschutzministers

– Illegale FBI-Überwachung

– Hillary Clinton sattelt um

– Eine gerichtliche Untersuchung gegen Präsident Joe Biden

– Die Vereinigten Staaten gegen Wagner

– Der militärisch-industrielle Komplex der USA am Rande der Erschöpfung

– Verwirrung in Brasilien

– Verwirrung in Peru

– Kolumbianisch-venezolanische Aussöhnung

– Venezuela erhält seine Botschaft in Washington zurück

– Martin Griffiths ist ein MI6-Agent

– Frankreich und seine Verbündeten simulieren Krieg gegen Russland

– Der ukrainische Milliardär Kostyantyn Zhevago wird nicht aus Frankreich ausgeliefert

– Spanisch-marokkanische Aussöhnung in Sicht

– Italien setzt auf afrikanische Kohlenwasserstoffe

– Ein Arzt in Deutschland verurteilt, weil er nicht an die Maske gegen Covid glaubt

– Schweden wird der NATO in naher Zukunft nicht beitreten

– Die Europäische Union stützt sich auf die NATO

– Kanadische Dokumente hinterfragen die Geschichte des Bosnienkrieges

– Nato will das Spiel zwischen Serbien und Kosovo nicht beruhigen

– Präsident Selenskyj setzt die « Ukrainisierung » seines Landes fort

– Ukraine stärkt Beziehungen zu Angelsachsen

– Georgien weigert sich, Krieg in der Ukraine zu führen

– Armenien distanziert sich von Russland

– Stabilisierung der russischen Wirtschaft

– Moskau befürchtet, dass Washington Ukronazis in anderen Teilen der Welt einsetzen wird

– Westliches Militär über russische Waffen besorgt

– « Einiges Russland » nutzt künstliche Intelligenz, um seine Anhänger zu sichern

– Roman Abramowitsch schützte sein Vermögen schon vor den Sanktionen

– Wagners erste strafrechtlichen Gefangenen amnestiert

– Scheitern der russisch-japanischen Friedensverhandlungen

– Krieg gegen Russland begünstigt Algeriens Beitritt zu den BRICS

– Ägypten wertet ab

– Ägypten privatisiert die Umgebung des Suezkanals

– MI6 bringt Muslimbruderschaft und Hizb ut-Tahrir näher zusammen

– Frankreich versucht Burkina Faso zu beruhigen

– Aussöhnung zwischen Mali und Côte d’Ivoire

– Sudan dringt in äthiopisches Territorium ein

– Ethnische Auseinandersetzungen im Südsudan

– Tschad vereitelt Putsch

– Westen weist Ruanda in die Schranken

– Ehemaliger mauretanischer Präsident und seine Mitarbeiter wegen illegaler Bereicherung vor Gericht

– Israelische Vergeltung für pro-palästinensische UN-Abstimmung

– Der Tod der irischen Friedenstruppe im Libanon war kein politischer Akt

– Irakische Justiz verfolgt Donald Trump

– Das Negev-Forum setzt das Abraham-Abkommen fort

– Tochter des ehemaligen Präsidenten Rafsandschani inhaftiert

– Iran verurteilt Karikaturen von Ayatollah Khamenei

– Indien investiert in Wasserstoff

– Die "internationale Gemeinschaft" wird Pakistan nicht helfen

– Die pakistanische Armee und Saudi-Arabien

– Südkoreas Plan zur Wiedervereinigung

– VAE mobilisieren die muslimische Welt, um China zu unterstützen

– Qin Gang entlässt den "Wolfskrieger"

– China will die Kontrolle über den Elektrolyse-Markt übernehmen

– Taiwan lässt seine Raketen in der Volksrepublik China reparieren

– Japans Aufrüstung wird weiter diskutiert

Diese Woche berichtet unsere Dokumentationsbeilage von etwa fünfzig offiziellen Dokumenten.