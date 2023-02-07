Постепенно американские избиратели отворачиваются от президента Джо Байдена. Многие из тех, кто голосовал за него, теперь, согласно опросам, сожалеют об этом. Некоторые говорят, что если бы они знали о делах Хантера Байдена, то никогда бы не доверили его отцу пост президента.

Во время президентской избирательной кампании Республиканская партия подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию в связи с тем, что социальные сети Twitter и Facebook подвергли цензуре тысячи аккаунтов, которые передавали данные из газеты New York Post о компьютере Хантера Байдена [1]. Эти данные были засекречены, но файлы Twitter, раскрытые Элоном Маском, содержат подробные доказательства того, что ФБР и некая разведслужба (вероятно, ЦРУ) вмешивались в работу Twitter и Facebook с целью цензурирования этой информации.

Новое республиканское большинство в Палате представителей намерено провести ряд расследований, в частности, на предмет участия Джо Байдена в грязных сделках его сына. Если эти расследования увенчаются успехом, они могут поставить под сомнение независимость президента США и, следовательно, привести к его импичменту.

Напомним, что когда Джо Байден был вице-президентом Барака Обамы, украинскому генеральному прокурору были даны взятки в размере 7 миллионов долларов, чтобы он не лез в дела украинского холдинга Burisma. Впоследствии этот самый прокурор, ставший слишком прожорливым, был смещен Верховной Радой (парламентом) под давлением США, Европейского Союза, МВФ и Всемирного банка, которые хотели меньшей ценой спасти владельца Бурисмы и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.

В такой пуританской стране, как США, общественное мнение сначала сосредоточилось на частом посещении Хантером Байденом проституток и употреблении им наркотиков, прежде чем стало ясно, что его финансовые дела были гораздо важнее.

Теперь дело Хантера Байдена, которое прикрывалось очень высокопоставленными чинами из разведслужб, выдававшими эту историю за «российскую дезинформацию» [2], вероятно, кардинально изменит ситуацию. Отрицание фактов больше недопустимо, и дело дошло до того, что Гарвардский университет только что объявил о закрытии своего проекта «Технологии и социальные изменения» - структуры, которая постоянно называла существование ноутбука Хантера Байдена фальшивкой [3].

До сих пор те, кто, придавал значение этому делу, объявлялись конспирологами, ультраправыми адептами президента Трампа и читателями жёлтой прессы. А почти весь правящий класс считал это сплетнями и фейками. Первые – это читатели газеты New York Post, которая раскрыла эту махинацию [4], а вторые - читатели New York Times, которая продолжала отрицать её.

Среди многочисленных финансовых дел сына президента выделяются два. Первое касается китайского шпиона. Оно может быть квалифицировано как торговля влиянием в пользу иностранной державы. Второе касается его деятельности на Украине, в частности, назначения его и его друга Девона Арчера (бывшего соседа Кристофера Хайнца, зятя Джона Керри, в период их учебы в университете) в совет директоров нефтегазовой компании Burisma. Это та самая группа, которую президент Владимир Путин назвал «кучкой наркоманов и неонацистов» [5], когда он призвал свои войска прекратить гражданскую войну на Украине в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2202.

На этой неделе два, казалось бы, не связанных между собой события изменили картину. Хантер Байден нанял одного из самых известных американских адвокатов, Аббе Лоуэлла. Лоуэлл призвал к проведению уголовного расследования и направил письма всем лицам, причастным к раскрытию информации о ноутбуке его клиента, включая бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывшего советника Трампа Стива Бэннона. Он обвинил их в нарушении неприкосновенности личной жизни своего клиента, призвал их отказаться от выводов, которые они сделали на основании содержимого компьютера, и тем самым похоронить дело. В то же время делегация из Министерства обороны и Государственного департамента, а также USAID отправилась на Украину, чтобы дать советы правительству Зеленского о том, как навести порядок [6]. Официально речь шла единственно о том, чтобы проверить, что денежные средства американских налогоплательщиков не расхищались коррумпированными чиновниками. А на самом деле речь шла об устранения пешек, ставших лишними, не трогая при этом остальных. За два дня мы стали свидетелями отставки целой группы из четырнадцати человек. Пять губернаторов областей (Валентин Резниченко (Днепропетровск), Александр Староух (Запорожье), Дмитрий Живицкий (Сумы), Ярослав Янучевич (Херсон) и Алексей Коулеба (Киев). Четыре заместителя министра (включая Вячеслава Шаповалова (оборона) и Василия Лозинского (инфраструктура) и два руководителя правительственного агентства покинули свои посты, помимо заместителя главы администрации президента (Кирилла Тимошенко) и заместителя генерального прокурора (Алексея Симоненко). Западные СМИ исправно сообщали о большой зачистке. Но самое главное произошло на третий день, и об этом мало кто сообщил. Сотрудники СБУ провели обыск в доме олигарха Игоря Коломойского, спонсора и президента Владимира Зеленского, и интегральных националистов, но прежде всего владельца... Burisma Holding, который он купил у Николая Злочевского в 2011 году, то есть до того, как туда вошел Хантер Байден. Конечно, статья на сайте Центра антикоррупционных действий о смене собственника давно удалена.

Арест предводителя мафии Игоря Коломойского заметает следы многих проблем. Он является ключевым свидетелем, связывающим президента Владимира Зеленского с интегральными националистами, то есть одновременно защитником демократии и антидемократом, и как представителя еврейской нации - с массовыми убийцами евреев. Для «людей президента» Коломойский - самая важная украинская фигура, которую можно привлечь к ответственности за коррупцию Хантера Байдена и, в конечном итоге, самого Джо Байдена.

Напомним, что в 2019 году министр энергетики США Рик Перри, как сообщалось, во время церемонии инаугурации проинформировал Руди Джулиани о конфиденциальных сообщениях президента Зеленского в отношении Хантера Байдена [7]. После этого президент Дональд Трамп попросил украинцев раскрыть информацию об их расследованиях. Но это дело получило огласку, президента Трампа обвинили в том, что он действует из мести, и против него была запущена новая процедура импичмента.

Дело Хантера Байдена касается не только его участия в Burisma, он причастен также к деятельности военных лабораторий США на Украине. Последнее осуществлялось через Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), одну из его компаний, которую он создал вместе с Кристофером Хайнцем, зятем специального представителя президента по вопросам климата Джона Керри, и который вместе с ним входил в совет директоров Burisma [8].