Naarmate de tijd verstrijkt, keren de Amerikaanse kiezers zich af van president Joe Biden. Veel mensen die op hem gestemd hebben, zeggen dat ze er spijt van hebben. Sommigen beweren dat als zij eerder op de hoogte waren gesteld van de affaire Hunter Biden, zij nooit vertrouwen zouden hebben gehad in zijn vader als president.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen diende de Republikeinse Partij een klacht in bij de Federal Election Commission omdat de sociale netwerken Twitter en Facebook duizenden accounts hadden gecensureerd die de onthullingen van de New York Post over de computer van Hunter Biden hadden gedeeld [1]. De klacht was ongeldig verklaard, maar de Twitter Files, onthuld door Elon Musk, leveren gedetailleerd bewijs dat de FBI en een inlichtingendienst (waarschijnlijk de CIA) hadden ingegrepen bij Twitter en Facebook om de informatie te censureren.

De nieuwe Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden is nu van plan verschillende onderzoeken uit te voeren, met name naar de betrokkenheid van Joe Biden bij de vuile zaakjes van zijn zoon. Als deze onderzoeken succesvol zijn, kan de onafhankelijkheid van de president van de Verenigde Staten in twijfel worden getrokken, wat kan leiden tot zijn afzetting (impeachment).

Er zij aan herinnerd dat toen Joe Biden de vice-president van Barack Obama was, 7 miljoen dollar aan steekpenningen werd betaald aan de Oekraïense procureur-generaal om hem ervan te weerhouden zijn neus in de zaken van Burisma te steken. Later werd dezelfde aanklager, die te inhalig was geworden, door de Verkhovna Rada (parlement) afgezet onder druk van de Verenigde Staten, de Europese Unie, het IMF en de Wereldbank, die de eigenaar van Burisma en voormalig premier Joelia Timosjenko wensten te redden tegen een lagere prijs.

In een puriteins land als de Verenigde Staten richtte de publieke opinie zich eerst op Hunter Biden’s veelvuldige gebruik van prostituees en zijn drugsgebruik voordat duidelijk werd dat zijn financiële zaken veel belangrijker waren.

Nu zal de Hunter Biden-affaire, die in de doofpot was gestopt door zeer hooggeplaatste leden van de inlichtingengemeenschap die de hele saga zagen als "Russische desinformatie" [2], waarschijnlijk de rollen omdraaien. Ontkenning is niet langer een optie, in die mate zelfs dat de Universiteit van Harvard zojuist heeft aangekondigd dat zij haar Technology and Social Change Project sluit, een structuur die het bestaan van de laptop van Hunter Biden consequent heeft aangeduid als Fake News [3].

Tot nu toe waren de burgers die belang hechtten aan deze affaire slechts "complottheoretici", "extreem-rechtse" aanhangers van president Trump en lezers van de rioolpers. Daarentegen had bijna de hele heersende klasse "ingezien" dat het slechts een populair gerucht was, gewoon nepnieuws. Aan de ene kant de lezers van de New York Post, die de affaire had onthuld [4], aan de andere kant die van de New York Times, die het bleef ontkennen.

Onder de vele financiële zaken van de zoon van de president vallen er twee op. De eerste betreft een Chinese spion. Het zou kunnen wijzen op beïnvloeding in dienst van een vreemde mogendheid. Het tweede betreft zijn activiteiten in Oekraïne en met name zijn benoeming en die van zijn vriend Devon Archer (voormalig kamergenoot van Christopher Heinz, de schoonzoon van John Kerry, tijdens hun universiteitsperiode) in de raad van bestuur van de oliemaatschappij Burisma. Dit is de groep die president Vladimir Poetin hekelde als "een stelletje drugsverslaafden en neonazi’s" [5] toen hij zijn legers opriep een einde te maken aan de burgeroorlog in Oekraïne krachtens resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad.

Deze week hebben twee schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen de zaken op hun kop gezet. Hunter Biden huurde een van de beroemdste Amerikaanse advocaten in, Abbe Lowell. Lowell heeft opgeroepen tot een strafrechtelijk onderzoek en brieven gestuurd naar alle betrokkenen bij de openbaarmaking van de laptop van zijn cliënt, waaronder de voormalige burgemeester van New York Rudy Giuliani en de voormalige Trump-adviseur Steve Bannon. Hij beschuldigde hen ervan de privacy van zijn cliënt te schenden, drong er bij hen op aan de conclusies die zij uit de inhoud van de computer hadden getrokken, in te trekken en zo de zaak te begraven. Tegelijkertijd reisde een delegatie van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, alsmede USAID, naar Oekraïne om de regering Zelenski te adviseren een deel van de puinhoop op te ruimen [6].. Officieel was dit alleen om ervoor te zorgen dat geld dat op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler was geschonken, niet door corrupte ambtenaren werd verduisterd. Officieus ging het echter om het elimineren van de pionnen die gênant waren geworden, zonder de anderen aan te pakken. In twee dagen tijd waren we getuige van reeks van aftredens van veertien persoonlijkheden. Vijf regionale gouverneurs (Valentin Reznichenko (Dnipropetrovsk), Oleksandre Staroukh (Zaporijjia), Dmytro Jivytsky Soumy), Yaroslav Ianouchevitch (Kherson) en Oleksiï Kouleba (Kiev)), vier onderministers (waaronder Viacheslav Shapovalov (Defensie) en Vasyl Lozynsky (Infrastructuur)) en twee hoofden van regeringsinstanties hebben hun functie neergelegd, naast het plaatsvervangend hoofd van de presidentiële administratie (Kyrylo Tymoshenko) en de plaatsvervangend procureur-generaal (Oleksiy Symonenko). De westerse media deden trouw verslag van de grote schoonmaak. Maar het belangrijkste gebeurde op de derde dag en slechts weinigen berichtten erover. SBU-troepen hebben een inval gedaan in het huis van de oligarch Ihor Kolomoysky, sponsor van zowel president Volodymyr Zelenski als de "integraal-nationalisten", maar vooral eigenaar van... Burisma Holding, dat hij in 2011, d.w.z. voordat Hunter Biden er binnenkwam, had gekocht van Mykola Zlochevskyi. Het artikel van het Anticorruptie Actiecentrum over deze verandering van eigenaar is natuurlijk allang van hun website verwijderd [7].

De arrestatie van maffiabaas Ihor Kolomoysky doet de sporen van veel problemen verdwijnen. Hij is de kroongetuige voor het verband tussen president Volodymyr Zelenski en de "integraal-nationalisten", dat wil zeggen tussen een verdediger van de democratie en de antidemocraten, en tussen een Joodse persoonlijkheid en Jodenvernietigers. Voor de "President’s Men" is Kolomojskyj de belangrijkste Oekraïense figuur die zich zou kunnen uitspreken over de corruptie van Hunter Biden en eventueel Joe Biden.

Er zij aan herinnerd dat in 2019 de Amerikaanse minister van Energie Rick Perry naar verluidt Rudy Giuliani tijdens zijn inauguratieceremonie inlichtte over het vertrouwen van president Zelenski in Hunter Biden [8]. President Donald Trump heeft de Oekraïners toen gevraagd hun onderzoeken openbaar te maken. Maar de affaire lekte uit, president Trump werd beschuldigd van handelen uit wraak en er werd een nieuwe impeachmentprocedure tegen hem gestart.

De Hunter Biden-koffer heeft veel laden. Het is een zaak om zijn rol in Burisma uit te wissen, een andere om dat te doen bij de activiteiten van Amerikaanse militaire laboratoria in Oekraïne. Deze werden gerund via Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), een van de bedrijven die hij oprichtte met Christopher Heinz, de schoonzoon van de speciale gezant van de president voor het klimaat, John Kerry, die samen met hem in de raad van bestuur van Burisma zat [9].