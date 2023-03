En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Contenido del nº 30:

400 colonos israelíes invaden una localidad palestina

AMÉRICAS

– Estados Unidos ordena a sus nacionales que salgan de Rusia

– Los estadounidenses ya no quieren enrolarse en el ejército

– El presidente Biden designa al nuevo director del Banco Mundial

– El Partido Republicano prepara sus elecciones primarias

– El Departamento del Tesoro bloquea los documentos que incriminan al hijo y al hermano del presidente Joe Biden

– La Cámara de Representantes exige pruebas de sinceridad a ex altos funcionarios de la seguridad nacional

– Estados Unidos exporta a China su know-how

– Experto estadounidense demuestra al Congreso que “China quiere destruir el capitalismo”

– China manipula a Hollywood

– El dueño de Facebook influyó en el sistema electoral

– El cazador cazado del “Rusiagate”

– El origen del Covid-19

– Los límites de la “generosidad” de Estados Unidos

– El alcalde de Nueva York se pronuncia contra la separación de las iglesias y el Estado

– La Cámara estadounidense contra la obligación de respetar la ética en las inversiones

EUROPA

– La Unión Europea se resigna a aceptar el Brexit

– Francia reorganiza sus bases militares en África

– Petición y manifestación en Alemania en contra de la guerra

– Alemania se pronuncia contra la política de la coalición gubernamental israelí

– Los liberales alemanes rechazan la prohibición de los vehículos que funcionan con gasolina

– Manifestación en Zurich contra la guerra en Ucrania

– El gobierno de Dinamarca elimina un día feriado para financiar su sector militar

– Polonia va cerrando su frontera con Bielorrusia

– El público de otras latitudes no ve la guerra en Ucrania como la opinión pública occidental

– Occidente arremete contra TikTok

– Finlandia prepara su incorporación a la OTAN

– El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría confiscar los bienes rusos afectados por las “sanciones”

– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría confiscar los bienes rusos “bloqueados”

– Ataque de Kiev contra San Petersburgo

ÁFRICA

– Argelia prohíbe dos partidos políticos

– Irán y Argelia quieren utilizar a Mauritania contra Marruecos

– Resurgimiento del racismo en Túnez

– Riesgo de hambruna en la cuenca del lago Chad

– División en la cúpula del poder sudanés

– Elección opaca en Nigeria

ASIA

– Washington impone al presidente palestino Abbas la “solución de los dos Estados”

– Dimisión del ministro adjunto israelí a cargo de la identidad judía

– Se comprueba que el Hezbollah libanés no está implicado en el asesinato del jeque Rifai

– Nuevas revelaciones sobre las malversaciones del gobernador del banco central libanés

– La Unión Interparlamentaria árabe rompe el aislamiento de Siria

– Negociaciones entre Arabia Saudita y Siria

– Nuevas divisiones en el Kurdistán iraquí

– Arabie Saudita indica que ayudará a la población ucraniana y a los pobladores del Donbass

– Arabia Saudita y Kuwait exigen que los militares árabes se desvinculen de la economía… para privatizarla

– Denuncian las actividades de TotalEnergies en Yemen

– La opinión pública turca se vuelve contra el presidente Erdogan

– Injerencia de la Unión Europea en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

– Nuevo desplome del rial iraní

– Atentados contra escuelas de niñas en Irán

– Mediación de Irak entre Arabia Saudita e Irán

– Posibles operaciones secretas de la India contra Pakistán

– Pakistán trata de resolver con Afganistán la cuestión del Tehrik-e-Taliban

– Nuevo equipo de gobierno en Vietnam

– Un miembro del Congreso de Estados Unidos reclama que se ponga fin a la guerra de Corea

– Nueva reunión sobre el riesgo de hambruna en Corea del Norte

– Japón impone condiciones a su ayuda a Corea del Norte

– Las 12 proposiciones de China para la paz en Ucrania