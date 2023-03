De afgelopen maanden hebben we een internationaal netwerk van informatiebronnen opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief over het einde van de westerse hegemonie en de overgang naar een multipolaire wereld uit te brengen en te verbeteren.

Dit onmisbare hulpmiddel is normaal gesproken alleen beschikbaar via een abonnement:

• jaarabonnement: 150 euro

• maandelijks abonnement: 15 euro

Inhoud van nr. 30 :

EDITORIAL

• 400 Israëlische kolonisten vernietigen een Palestijns dorp

AMERIKA

• VS roept staatsburgers in Rusland terug

• Amerikaanse leger zit zonder rekruten

• Ajay Banga wordt hoofd Wereldbank

• Republikeinse voorverkiezingen

• Amerikaanse ministerie van Financiën blokkeert documenten die Hunter en James Biden beschuldigen

• Huis eist bewijs van oprechtheid van hoge nationale veiligheidsfunctionarissen

• VS exporteert knowhow naar China

• VS-deskundige toont Congres dat de CPC het kapitalisme wil vernietigen

• Volks-China bewerkt Hollywood

• Mark Zuckerberg beïnvloedde het kiesstelsel

• Russiagate’s stoker bestookt

• De oorsprong van Covid-19

• De grenzen van de Amerikaanse vrijgevigheid

• Burgemeester van New York City tegen scheiding van kerk en staat

• Amerikaans Huis tegen eis ethisch beleggen

EUROPA

• EU aanvaardt eindelijk Brexit

• Frankrijk reorganiseert zijn militaire bases in Afrika

• Petitie en demonstratie in Duitsland tegen de oorlog in Oekraïne

• Duitsland tegen het beleid van de Israëlische coalitie

• Duitse liberalen tegen het verbod op benzineauto’s

• Demonstratie in Zürich tegen de oorlog in Oekraïne

• Denemarken schaft feestdag af om defensie te financieren

• Polen sluit geleidelijk zijn Wit-Russische grens

• Publieke opinie over oorlog in Oekraïne verschilt tussen westerse en niet-westerse landen

• Het westen tegen TikTok

• Finland bereidt zich voor op NAVO-lidmaatschap

• EHRM kan "in beslag genomen" Russische activa verbeuren

• Amerikaans ministerie van Financiën kan "in beslag genomen" Russische activa verbeuren

• Oekraïne valt Sint-Petersburg aan

AFRIKA

• Twee politieke partijen verboden in Algerije

• Iran en Algerije willen Mauritanië gebruiken tegen Marokko

• Tunesië wordt racistisch

• Gevaar van hongersnood in het Tsjaadbekken

• De machtsverdeling in Soedan

• Ondoorzichtige verkiezingen in Nigeria

AZIË

• Washington legt president Abbas het streven naar de "2-statenoplossing" op

• Ontslag van de onderminister van Joodse Identiteit

• De moord op sjeik Rifai houdt geen verband met Hezbollah

• Nieuwe onthullingen over Riad Salamé’s verduistering

• Arabische Interparlementaire Unie doorbreekt isolement Syrië

• Saoedisch-Syrische onderhandelingen

• Riyad en Koeweit eisen dat Arabische militairen zich terugtrekken uit de economie

• Nieuwe verdeeldheid in Iraaks Koerdistan

• Saoedi-Arabië helpt Oekraïense en binnenkort ook Donbass-bevolking

• Klacht tegen activiteiten TotalEnergie in Jemen

• Turkse publieke opinie keert zich tegen president Erdoğan

• EU mengt zich in conflict Armenië-Azerbeidzjan

• Verdere daling van de Iraanse rial

• Aanvallen op meisjesscholen in Iran

• Iraakse bemiddeling tussen Saoedi-Arabië en Iran

• Indiase geheime operaties tegen Pakistan

• Pakistan probeert kwestie Tehrik-e-Taliban Pakistan te regelen met Afghanistan

• Een nieuw beleidsteam voor Vietnam

• Amerikaanse functionaris roept op tot einde Koreaanse oorlog

• Gevaar van hongersnood in Noord-Korea

• Japan stelt voorwaarden aan zijn hulp aan Noord-Korea

• China’s 12 voorstellen voor vrede in Oekraïne

Daarnaast bevat ons documentensupplement deze week 140 artikelen uit academische tijdschriften op het gebied van politieke wetenschappen.