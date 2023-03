Le monde change. Les choses vont vite. Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau se dessine.

87 % de la population mondiale ne partage pas le point de vue occidental sur la guerre en Ukraine. Leurs gouvernements constatent que les États-Unis ne sont plus que des tigres de papier. Ils refusent désormais d’obéir aux diktats du G7.

Vous n’en savez peut-être rien et c’est bien normal : les agences de presse occidentales ne relaient pas ces nouvelles. Elles vous masquent la débâcle. Aussi avons-nous rassemblé des correspondants sur les cinq continents et éditons un bulletin hebdomadaire pour vous donner accès au travail d’une agence de presse. Vous y trouverez des dépêches contextualisées. Des faits, relatés sans parti pris, replacés dans l’histoire.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

Au sommaire du N°33 :

ÉDITORIAL

– La Cour pénale internationale au service de l’Otan, pas de la Justice

AMÉRIQUES

– Washington contre un cessez-le-feu en Ukraine

– La chambre des Représentants établit la corruption de la famille Biden

– Le président Joe Biden refuse de promulguer une loi

– Bilan des chaînes de propagande du gouvernement US

– Manifestations anti-guerre aux États-Unis

– Violations des lois US sur le financement politique

– Auto-censure dans les universités états-uniennes

– Encore des armes US pour l’Ukraine

– Organisation de la censure par le Pentagone

– Washington applique toujours la doctrine Monroe

– Découverte d’un réseau de corruption au Venezuela

EUROPE

– Le Parlement britannique valide l’accord post-Brexit avec l’UE

– Le Royaume-Uni fournira des obus à uranium appauvri pour les combats en Ukraine

– Les troubles se généralisent en France, outre-mer compris

– Le Danemark n’autorise pas la Russie à enquêter sur le sabotage des gazoducs Nord Stream

– La Suède prête à adhérer à l’Otan

– La Slovaquie livrera des Mig-29 à l’Ukraine

– La Pologne entrera en guerre si l’Ukraine perd

– La Finlande bientôt membre de l’Otan

– L’Union européenne paie encore des armes pour l’Ukraine

– L’Union européenne se transforme en une organisation militaire

– Le nouvel Axe des Japonais et des « Nationalistes intégraux » ukrainiens

– Le problème transcarpathe entre la Hongrie et l’Ukraine

– Visite de Vladimir Poutine en Crimée et à Marioupol

– Extension de la loi protégeant l’armée russe

– Vladimir Poutine au Quotidien du peuple

– Le double jeu de Eltsine est à l’origine du conflit sur l’expansion de l’Otan

– L’Union européenne tente de séparer l’Arménie et la Russie

AFRIQUE

– Sommet Afrique-Russie

– Vol d’uranium en Libye

– L’Union européenne dénonce la « dérive autoritaire » de la Tunisie

– La Guinée pense les relations Afrique-Russie

– Le Mali armé par la Russie et la Türkiye

– L’Ouganda réprime les homosexuels

– Londres et le Rwanda

– Les victimes de la sécheresse en Somalie

ASIE

– Les Emirats financent la reconstruction d’Hawura

– Israël relance la colonisation

– Washington condamne le projet de colonisation israélien

– La communication secrète de Tsahal

– La Syrie et l’unité arabe

– L’Iraq contaminée

– Les Émirats et l’accord saoudo-iranien

– Les grands travaux de la Türkiye

– L’Inde initie une rencontre des services secrets de 25 pays

– L’Indonésie abandonne les cartes bancaires US

– Washington prépare une révolution en Thaïlande

– Le Cambodge dément abriter une base navale chinoise

– Le Cambodge inquiet du risque nucléaire de l’ASEAN

– Les Nord-Coréens rejoignent les armées

– La Corée du Sud rétablit les échanges de Renseignements avec le Japon

– Le gouvernement coréen tente de se débarrasser de son opposition

– Le Japon crée le « bloc démocratique occidental »

– Le Japon allié de l’Ukraine

– Fukushima à nouveau partiellement habitable

– La Chine et la Russie ont constitué un nouveau modèle

– L’ancien président de Taïwan en visite en Chine communiste