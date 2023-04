Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– Le G7 toujours fidèle à lui-même et sourd au monde

AMÉRIQUES

– La Stratégie US pour l’orbite terrestre basse

– Donald Trump champion des armes à feu

– Tom Perriello quitte la direction de la Fondation Soros

– Washington considère la Chine comme responsable des ravages du fentanyl

– Les États-Unis pourraient être touchés par des missiles hypersoniques

– La Chine maîtrise des missiles balistiques hypersoniques

– Ilan Goldenberg nommé conseiller de Kamala Harris

– Le sénateur Roger Marshall et les origines de la Covid

– L’administration Biden fait obstacle aux enquêtes sur le départ US d’Afghanistan

– Selon quatre parlementaires, les Biden seraient à la tête de réseaux de prostitution

– Accord à l’amiable entre Dominion et Fox News

– L’affaire des fuites de l’administration Biden révèle un niveau déconcertant d’incompétence

– Le FBI démantèle un « bureau de la police chinoise » à New York

– La Cour suprême mexicaine invalide le rattachement de la Garde nationale aux armées

– Relations sino-brésiliennes

– Relations russo-brésiliennes

EUROPE

– Tony Blair savait l’invasion de l’Iraq illégale dès 1998

– Les Forces spéciales occidentales en Ukraine

– Trois parlementaires français s’introduisent illégalement en Syrie

– La France toujours plus instable

– Le Danemark protège une manifestation islamophobe et anti-turque

– La Finlande rejoint les manœuvres de l’Otan

– La Finlande et le nucléaire civil

– Yuriy Kosiuk inonde l’UE de poulets élevés en batterie

– La Slovaquie livre des avions de chasse à l’Ukraine

– Ursula von der Leyen candidate au secrétariat général de l’Otan ?

– Vladimir Poutine célèbre la Pâque orthodoxe avec ses soldats

– Li Shangfu à Moscou

AFRIQUE

– Le Maroc et la Tunisie s’approprient l’Union du Maghreb Arabe

– La Tunisie arrête les leaders des Frères musulmans

– La Tunisie rétablit ses relations avec la Syrie

– Guerre des chefs au Soudan

– Paul Kagame explique le combat du M23 contre la RDC

– La Somalie au bord de la famine

– Les Comoriens manifestent contre la colonisation française

ASIE

– Jabotinsky n’a jamais anticipé la Shoah

– La Chine appelle la Palestine et Israël à la « solution à deux États »

– L’Arabie saoudite rétablit ses relations avec la Syrie

– Dissolution de l’Assemblée au Koweït

– Istanbul prochain centre financier entre l’Orient et l’Occident ?

– Le Myanmar libère des prisonniers

– La Chine exaspérée par le blocage occidental face à la Corée du Nord

– La Corée du Sud minimise les révélations des documents secrets du Pentagone

– La Corée du Nord lauréate du cybervol de l’année 2022

– Les Chinois hésitants à propos des actions occidentales en Ukraine

– Le PCC dénonce les sabotages US des Droits de l’homme

– Ce que cache l’attentat contre Fumio Kishida

OCÉANIE

– Paul Keating critique la politique étrangère australienne

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– Le Conseil des Droits de l’homme dénonce les mesures coercitives unilatérales

– Selon le Fonds monétaire international, les BRICS dépasseront le G7 en 2023