In het nummer van deze week :

EDITORIAL

• De G7 blijft trouw aan zichzelf en doof voor de wereld

AMERIKA’S

• De Amerikaanse Low Earth Orbit Strategy

• Donald Trump, voorstander van vuurwapens

• Tom Perriello treedt af als hoofd van de Soros Stichting

• Washington geeft China de schuld van de ravage van fentanyl

• VS kunnen geraakt worden door hypersonische raketten

• China beheerst hypersonische ballistische raketten

• Ilan Goldenberg benoemd tot adviseur van Kamala Harris

• Senator Roger Marshall en de oorsprong van Covid

• Administratie Biden belemmert onderzoek naar vertrek VS uit Afghanistan

• Vier wetgevers zeggen dat de familie Biden prostitutienetwerken runt

• Buitengerechtelijke schikking tussen Dominion en Fox News

• Het lek in de Biden regering onthult een onthutsend niveau van incompetentie.

• FBI ontmantelt "Chinees politiekantoor" in New York

• Mexicaans Hooggerechtshof vernietigt band van Nationale Garde met het leger

• Chinees-Braziliaanse betrekkingen

• Russisch-Braziliaanse betrekkingen

EUROPA

• Tony Blair wist al vanaf 1998 dat de invasie van Irak illegaal zou zijn

• Westerse special forces in Oekraïne

• Drie Franse parlementsleden komen illegaal Syrië binnen

• Frankrijk steeds instabieler

• Denemarken beschermt islamofobe en anti-Turkse demonstratie

• Finland neemt deel aan Navo-manoeuvres

• Finland en civiele kernenergie

• Yuriy Kosiuk overspoelt de EU met legbatterijkippen

• Slowakije levert gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne

• Ursula von der Leyen kandidaat voor secretaris-generaal NAVO?

• Vladimir Poetin viert orthodox Pasen met zijn soldaten

• Li Shangfu in Moskou

AFRIKA

• Marokko en Tunesië eigenen zich de Unie van de Arabische Maghreb toe

• Tunesië arresteert leiders Moslimbroederschap

• Tunesië herstelt betrekkingen met Syrië

• Soedan´s kopstukken in oorlog met elkaar

• Paul Kagame rechtvaardigt de strijd van M23 tegen de DRC

• Somalië op de rand van hongersnood

• Comoren demonstreren tegen Franse kolonisatie

AZIË

• Jabotinsky heeft de Holocaust nooit voorzien

• China roept Palestina en Israël op tot "tweestatenoplossing"

• Saoedi-Arabië herstelt betrekkingen met Syrië

• Ontbinding van de Assemblee in Koeweit

• Istanbul het volgende financiële centrum tussen Oost en West?

• Myanmar laat gevangenen vrij

• China geërgerd door westerse impasse over Noord-Korea

• Zuid-Korea bagatelliseert onthullingen van geheime Pentagon-documenten

• Noord-Korea wint prijs voor cyberdiefstal van het jaar 2022

• Chinezen twijfelen over westerse acties in Oekraïne

• CPC hekelt sabotage van mensenrechten door VS

• Wat zit er achter de aanval op Fumio Kishida?

OCEANIË

• Paul Keating bekritiseert Australisch buitenlands beleid

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Mensenrechtenraad hekelt eenzijdige dwangmaatregelen

• BRICS streeft G7 voorbij in 2023, aldus Internationaal Monetair Fonds