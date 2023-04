Il mondo cambia in fretta. Il vecchio mondo è già morto e il nuovo si sta delineando. Per capire quel che accade a livello internazionale c’è bisogno di attingere a diverse fonti. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Bisogna ascoltare diverse campane, mettere a confronto argomenti contraddittori.

Per aiutarvi, pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Sommario del n° 37

EDITORIALE

– Il G7, fedele a se stesso, sordo al mondo

AMERICHE

– La strategia degli Usa per l’orbita terrestre bassa

– Donald Trump campione delle armi da fuoco

– Tom Perriello lascia la direzione della Fondazione Soros

– Washington considera la Cina responsabile delle devastazioni dovute al fentanyl

– Gli Stati Uniti potrebbero essere bersaglio di missili ipersonici

– La Cina padroneggia missili balistici ipersonici

– Ilan Goldenberg nominato consigliere di Kamala Harris

– Il senatore Roger Marshall e le origini del Covid

– L’amministrazione Biden ostacola le inchiesta sulla dipartita degli Usa dall’Afghanistan

– Secondo quattro parlamentari i Biden sarebbero a capo di reti di prostituzione

– Accordo in via amichevole tra Dominion e Fox News

– Le fughe di documenti ai danni dell’amministrazione Biden rivelano un livello sconcertante d’incompetenza

– L’FBI smantella un «ufficio della polizia cinese» à New York

– La Corte suprema messicana invalida l’aggregazione della Guardia nazionale all’esercito

– Relazioni sino-brasiliane

– Relazioni russo-brasiliane

EUROPA

– Tony Blair sapeva dell’illegale invasione dell’Iraq del 1998

– Forze speciali occidentali in Ucraina

– Tre parlamentari francesi intrusi in Siria

– Francia sempre più instabile

– La Danimarca protegge una manifestazione islamofoba e antiturca

– La Finlandia si aggrega alle manovre della Nato

– La Finlandia e il nucleare civile

– Yuriy Kosiuk inonda l’UE di polli allevati in batteria

– La Slovacchia consegna aerei da caccia all’Ucraina

– Ursula von der Leyen candidata alla segreteria generale della Nato?

– Vladimir Putin celebra la Pasqua ortodossa con i suoi soldati

– Li Shangfu a Mosca

AFRICA

– Il Marocco e la Tunisia s’impadroniscono dell’Unione del Maghreb Arabo

– La Tunisia arresta i leader dei Fratelli Mussulmani

– La Tunisia ripristina le relazioni con la Siria

– Guerra dei capi in Sudan

– Paul Kagame spiega la lotta dell’M23 contro la RDC

– La Somalia sull’orlo della carestia

– I comoriani manifestano contro la colonizzazione francese

ASIA

– Jabotinsky non è stato un precursore della Shoah

– La Cina esorta Palestina e Israele alla «soluzione a due Stati»

– L’Arabia Saudita ripristina le relazioni con la Siria

– In Kuwait sciolto il parlamento

– Istanbul prossimo snodo finanziario tra Oriente e Occidente?

– Il Myanmar libera dei prigionieri

– La Cina esasperata dal blocco occidentale nei confronti della Corea del Nord

– La Corea del Sud minimizza le rivelazioni dei documenti segreti del Pentagono

– La Corea del Nord campione di furto elettronico 2022

– I cinesi in dubbio sulle azioni occidentali in Ucraina

– Il PCC denuncia i sabotaggi Usa dei Diritti dell’uomo

– Cosa nasconde l’attentato a Fumio Kishida

OCEANIA

– Paul Keating critica la politica estera dell’Australia

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

– Il Consiglio per i Diritti dell’Uomo denuncia le misure coercitive unilaterali

– Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2023 i BRICS supereranno il G7