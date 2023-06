Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– Affrontement USA-Chine au 20° Dialogue de l’hôtel Shangri-La

AMÉRIQUES

– Le Congrès relève le plafond de la dette US

– Réunion de la Coalition anti-Daesh

– La communauté de Sécurité nationale US en émoi

– Les États-Unis violent massivement les droits de leurs citoyens à une vie privée

– Les États-uniens pensent que les choses sont hors de contrôle

– Joe Biden a menti sur les affaires de son fils Hunter

– Le FBI refuse de révéler ses informations sur la famille Biden

– Erratum

– Washington surveille les positions de six États susceptibles de faire basculer le monde

– Eric Adams et l’immigration illégale

– Amlo emporte la région clé du PRI

– Amlo ne tolère pas les exécutions extrajudiciaires

EUROPE

– Le MI5 arrête Kit Klarenberg, le journaliste qui a dévoilé la déposition infirmant la version officielle du 11-Septembre

– Le Royaume-Uni demande la fermeture des supposés « postes de police chinois »

– La Belgique s’oppose à ce que ses fusils d’assaut servent à attaquer la Russie

– L’Italie lève ses sanctions contre l’Arabie saoudite

– La Suède renforce sa législation contre le PKK

– Donald Tusk menace le pouvoir en Pologne

– Péter Szijjártó pense que le gaz russe envahira bientôt le Sud-Est de l’Europe

– La Hongrie ne déclare pas spontanément la Crimée, « ukrainienne »

– Le Parlement européen demande la suppression du droit de la Hongrie à présider le Conseil européen en 2024

– Le Parlement européen préconise un système de lutte contre les interférences russes et chinoises sur le modèle de la Ligue anti-communiste mondiale

– L’Union européenne se dote d’un tribunal des brevets

– Bruxelles interdit les céréales ukrainiennes dans 5 États de l’UE

– Manifestations en Serbie

– Les forces turques de l’Otan se déploient au Kosovo

– Li Hui précise sa méthode

– La CIA aurait eu vent, en juin 2022, du projet ukrainien de saboter Nord Stream

– Les nationalistes intégraux ukrainiens sabotent le barrage de Kakhovka

– L’Académie des Sciences russe propose une nouvelle interprétation du réchauffement climatique

– Moscou est prêt à négocier avec Kiev

– Les iPhones de dirigeants russes compromis par la NSA US

AFRIQUE

– Israël participe à African Lion 2023

– Giorgia Meloni en Tunisie

– Le général al-Burhan et les islamistes demandent la révocation de Volker Perthes

– Émeutes au Sénégal

– Élections manifestement fictives en Guinée équatoriale

– Vladimir Poutine ne sera pas arrêté en Afrique du Sud

ASIE

– En Israël, il n’y a pas eu de décès de la Covid de patients entre 18 et 49 ans sans morbidités sous-jacentes

– Antony Blinken à l’AIPAC

– Incident entre l’Égypte et Israël

– Mariage du prince Hussein de Jordanie

– Comment faire partir les forces d’occupation US de Syrie ?

– Le Pentagone livre des HIMARS à ses mercenaires kurdes pour menacer la Türkiye

– La Syrie et l’Iraq contre le trafic de drogues

– L’Iraq débute sa reconstruction de l’ére post-occidentale

– Washington tente de renouer avec Riyad

– Nouveau Parlement au Koweït

– Le nouveau gouvernement Erdoğan

– Échange d’espions avec l’Iran

– Une coalition navale dans le Golfe et en mer d’Oman

– Ebrahim Raïssi en Amérique latine

– Nouvelles mesures coercitives unilatérales US contre l’Iran et la Chine

– L’Afghanistan ne produit presque plus d’opium

– Tentative avortée de révolution colorée au Kirghizistan

– Le Bangladesh importera des engrais russes

– Xi Jinping et l’identité chinoise

– La France s’oppose à l’ouverture d’un bureau de l’Otan au Japon

– Patrouille sino-russe en mer de Chine et du Japon

– Le Japon participe indirectement à l’armement de l’Ukraine

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– 2° sommet de la Communauté politique européenne

– L’Otan se dote de plans d’action en cas de guerre contre la Russie

– La Corée du Nord remet à sa place l’Organisation maritime mondiale

– Réunion à huis-clos de l’OPEP+