In het nummer van deze week

EDITORIAAL

• De 20e dialoog in het Shangri-La Hotel

AMERIKA

• Congres verhoogt het schuldenplafond van de VS

• Bijeenkomst van de Anti-ISIS Coalitie

• Amerikaanse nationale veiligheidsgemeenschap in beroering

• De Verenigde Staten schenden massaal het recht op privacy van hun burgers

• Amerikanen denken dat alles uit de hand loopt

• Joe Biden loog over de affaires van zijn zoon Hunter

• De FBI weigert zijn informatie over de familie Biden vrij te geven

• Erratum

• Washington volgt de standpunten van zes staten die de wereld zouden kunnen veranderen

• Eric Adams en illegale immigratie

• Amlo wint belangrijke PRI-regio

• Amlo tolereert geen buitengerechtelijke executies

EUROPA

• MI5 arresteert Kit Klarenberg, de journalist die de verklaring onthulde die de officiële versie van 9/11 weerlegt.

• Het Verenigd Koninkrijk roept op tot de sluiting van vermeende "Chinese politiebureaus

• België maakt bezwaar tegen gebruik van zijn aanvalsgeweren om Rusland aan te vallen

• Italië heft sancties tegen Saudi-Arabië op

• Zweden verscherpt zijn wetgeving tegen de PKK

• Donald Tusk bedreigt de macht in Polen

• Péter Szijjártó gelooft dat Russisch gas binnenkort Zuidoost-Europa zal binnenstromen

• Hongarije noemde de Krim aanvankelijk niet "Oekraïens

• Het Europees Parlement roept op tot intrekking van het Hongaarse voorzitterschap van de Europese Raad in 2024

• Het Europees Parlement pleit voor een systeem ter bestrijding van Russische en Chinese inmenging naar het voorbeeld van de Wereld Anti-Communistische Liga

• De Europese Unie richt een octrooigerecht op

• Brussel verbiedt Oekraïens graan in 5 EU-landen

• Demonstraties in Servië

• Turkse NAVO-troepen ingezet in Kosovo

• Li Hui verduidelijkt zijn methode

• De CIA zou in juni 2022 gehoord hebben van Oekraïne’s plan om Nord Stream te saboteren

• Oekraïense integraal-nationalisten saboteren de Kakhovka-dam

• De Russische Academie van Wetenschappen stelt een nieuwe interpretatie van de opwarming van de aarde voor

• Moskou klaar om te onderhandelen met Kiev

• iPhones Russische leiders gecompromitteerd door Amerikaanse NSA

AFRIKA

• Israël neemt deel aan African Lion 2023

• Giorgia Meloni in Tunesië

• Generaal al-Burhan en de Islamisten vragen om het ontslag van Volker Perthes

• Rellen in Senegal

• Duidelijk gefingeerde verkiezingen in Equatoriaal-Guinea

• Vladimir Poetin wordt niet gearresteerd in Zuid-Afrika

AZIË

• In Israël zijn er geen sterfgevallen geweest door Covid bij patiënten tussen 18 en 49 jaar zonder onderliggende morbiditeit.

• Antony Blinken bij AIPAC

• Incident tussen Egypte en Israël

• Bruiloft van prins Hoessein van Jordanië

• Hoe kunnen de Amerikaanse bezettingstroepen uit Syrië worden verwijderd?

• Pentagon levert HIMARS aan zijn Koerdische huurlingen om Turkije te bedreigen

• Syrië en Irak bestrijden drugshandel

• Irak begint met de wederopbouw voor het post-westerse tijdperk

• Washington probeert banden met Riyad te vernieuwen

• Nieuw parlement in Koeweit

• De nieuwe regering Erdoğan

• Uitwisseling van spionnen met Iran

• Een marinecoalitie in de Golf en de Arabische Zee

• Ebrahim Raissi in Latijns-Amerika

• Nieuwe unilaterale dwangmaatregelen VS tegen Iran en China

• Afghanistan produceert bijna geen opium

• Mislukte poging tot kleurenrevolutie in Kirgizië

• Bangladesh gaat Russische meststoffen importeren

• Xi Jinping en de Chinese identiteit

• Frankrijk verzet zich tegen de opening van een NAVO-kantoor in Japan

• Chinees-Russische patrouille in de Zee van China en Japan

• Japan indirect betrokken bij bewapening Oekraïne

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 2e top van de Europese Politieke Gemeenschap

• NAVO stelt actieplannen op in geval van oorlog met Rusland

• Noord-Korea zet de Wereld Maritieme Organisatie op haar plaats

• OPEC+ bijeenkomst achter gesloten deuren