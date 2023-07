A « Conferência sobre a recuperação da Ucrânia », realizada em Londres, assinala a passagem para uma nova fase da guerra contra a Rússia: os EUA, a OTAN e a UE não só continuam a armar as forças de Kiev, como se preparam para transformar a Europa na primeira linha de um confronto de longa duração com a Rússia. Há vários indícios de qual poderá ser o plano: 1) Criar na Europa uma linha de demarcação militar, do tipo daquela que há 70 anos divide a península coreana, formalmente desmilitarizada através de um armistício com a Rússia. 2) Meter a Ucrânia, deixada formalmente fora da OTAN, «sob a tutela» da Polónia que, a pedido oficial de Kiev, colocaria em permanência forças militares próprias junto com as das três repúblicas bálticas e eventualmente de outros países da OTAN.

Daí a necessidade da « Recuperação da Ucrânia », cujo custo se estima estar entre 400 e 1. 000 mil milhões (bilhões-br) de dólares. Neste quadro, a União Europeia — que este ano destinou 18 mil milhões de euros para pagar salários, pensões e serviços públicos na Ucrânia — atribui outros 50 mil milhões de euros à «recuperação» da Ucrânia, retirando outros recursos vitais aos países da U.E.

O plano decorre do falhanço da «contra-ofensiva ucraniana» que, segundo o anunciado, deveria romper as linhas russas e reconquistar os «territórios ocupados». As Forças Armadas ucranianas, financiadas, armadas e treinadas pela OTAN, dotadas do mais moderno armamento (como os tanques alemães Leopard) estão sofrendo perdas crescentes. Daqui a necessidade de uma nova estratégia.

« Uma guerra que não pode ganhar / Washington precisa de um final de jogo na Ucrânia » [1], escreve Samuel Charap, analista da RAND Corporation : « Uma vitória total no terreno de uma das duas partes é quase impossível. Uma paz propriamente dita é impossível. No entanto, é possível que as duas partes se possam contentar com uma linha de armistício à coreana ». Esse cenário é em seguida elaborado por Anders Rasmussen, Secretário-Geral da OTAN no período em que essa demoliu pela guerra o Estado líbio e iniciou a operação secreta para fazer o mesmo na Síria : «Sabemos que a Polónia está muito empenhada no fornecimento de assistência concreta à Ucrânia. Não excluo que a Polónia se empenhe ainda mais neste contexto a nível nacional e que seja seguida pelos Estados Bálticos, com a possibilidade de enviar de tropas para a Ucrânia ».