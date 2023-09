Le gouvernement britannique avait créé une Unité de lutte contre la désinformation (Counter disinformation unit - CDU) au début de la pandémie de Covid [1]. Une enquête parlementaire a montré que cet organisme public avait censuré des opinions dissidentes.

La CDU est dirigée par Sarah Connolly, spécialiste des Droits de l’homme à l’université de Cambridge. Son budget est inconnu, mais on parle maintenant d’au moins cinquante employés auxquels il faut ajouter ceux d’une entreprise d’Intelligence artificielle sous traitante.

Selon le Daily Telegraph du 1er septembre 2023, la CDU comprend des représentants des services secrets (MI5, MI6, GCHQ) et de la BBC [2].

En violation du principe de liberté d’expression, cette agence a fait retirer de la toile et des émissions radio et télé de la BBC des opinions dissidentes sur la Covid, telles que celles du professeur Carl Heneghan, de Molly Kingsley et du docteur Alexandre de Figueiredo à propos des mesures concernant les mineurs.

Cette agence a secrètement exercé des pressions sur les réseaux sociaux en général. Cependant, elle aurait rencontré des difficultés avec Twitter.