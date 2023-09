De Britse regering richtte aan het begin van de Covid-pandemie een Counter Disinformation Unit (CDU) op [1]. Uit een parlementair onderzoek bleek dat dit overheidsorgaan afwijkende meningen heeft gecensureerd.

De CDU wordt geleid door Sarah Connolly, een mensenrechtenspecialist aan de Universiteit van Cambridge. Het budget is onbekend, maar er wordt gesproken over minstens vijftig werknemers, plus die van een gecontracteerd kunstmatige intelligentiebedrijf.

Volgens de Daily Telegraph van 1 september 2023 maken vertegenwoordigers van de geheime diensten (MI5, MI6, GCHQ) en de BBC deel uit van de CDU [2].

In strijd met het beginsel van vrijheid van meningsuiting heeft dit agentschap afwijkende meningen over Covid, zoals die van professor Carl Heneghan, Molly Kingsley en Dr. Alexandre de Figueiredo over maatregelen met betrekking tot minderjarigen, van het web en van radio- en tv-uitzendingen van de BBC laten verwijderen.

Dit agentschap heeft in het geheim druk uitgeoefend op sociale netwerken in het algemeen. Naar verluidt ondervond het echter problemen met Twitter.