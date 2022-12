A America First Legal Foundation obteve, por meio jurídico, documentos internos da agência federal de Saúde Pública, os Centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC) em Atlanta [1]. Entre estes, alguns atestam que o CDC tinha acesso a um portal secreto do Google encarregado de centralizar as notificações de notícias divergentes do discurso oficial sobre a Covid-19.

A America First Legal Foundation é presidida pelo antigo redactor de discursos do Presidente Donald Trump. O seu conselho de administração inclui altos responsáveis da Casa Branca ao tempo do Presidente Trump. O seu orçamento anual é de mais de US$ 6 milhões de dólares. Esta fundação faz parte, segundo o Washington Post [2], da Administração sombra de Donald Trump se ele vencer a próxima eleição presidencial.

O portal secreto do Google está localizado na Indonésia e é gerido pela associação islamista de Fact Checking (Verificação de Factos-ndT), Mafindo [3]. Ele centraliza a censura no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Whatsapp e no Hello. Esta associação é financiada pelo Estado indonésio.

A escolha das informações consideradas «verdadeiras» ou «falsas» é feita pela Kaiser Family Foundation (KFF) [4]. Contrariamente ao que seu nome indica, a KFF não é uma fundação familiar, mas uma sociedade californiana da qual o director do Los Angeles Times é o administrador. Ela difunde gratuitamente aos jornalistas notas sobre os discursos higienistas a serem propagados. Ignora-se quem financia esta organização.

Este sistema permitiu nomeadamente impor várias alegações falsas, tais como:

– As «vacinas anti-Covid» (RNA mensageiro) protegem da transmissão do vírus.

– As «vacinas anti-Covid» (RNA mensageiro) são recomendadas para grávidas.

– As «vacinas anti-Covid» (RNA mensageiro) protegem as crianças.

– As «vacinas anti-Covid» (RNA mensageiro) não têm efeitos colaterais significativos, quaisquer que sejam a idade e a condição dos pacientes.

– Não existe outro remédio eficaz para a Covid-19 além das vacinas ocidentais.

Esta campanha de intoxicação concentrou-se particularmente nos adolescentes negros para os convencer destes absurdos.

Os documentos obtidos pela America First Legal Foundation atestam que todo esse dispositivo é controlado pela Administração Biden a partir da Casa Branca.