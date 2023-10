Zodra de aanval van Hamas op Israël begon, kwam er een reactie van de Palestijnse Autoriteit, de regering van de niet-erkende staat Palestina. President Mahmoud Abbas herhaalde dat het Palestijnse volk het recht heeft om zich te verdedigen tegen "Israëlische misdaden en schendingen binnen het domein van de al-Aqsa moskee en in de Palestijnse gebieden".

In het officiële discours vermengt de Palestijnse Autoriteit altijd religieuze en politieke argumenten, terwijl Hamas, dat de christelijke Palestijnen veracht, religieuze argumenten verkiest boven politieke.

Tijdens de besloten vergadering van de Veiligheidsraad op zondag 9 oktober merkte de vertegenwoordiger van de Palestijnse staat, Riyad Mansour (die de status van waarnemer heeft in plaats van lid), op dat de weg naar vrede niet lag in het versterken van onderdrukking en bezetting, maar in het beëindigen ervan.

Op maandag 10 oktober, toen de blokkade van Gaza begon (het afsnijden van de water- en elektriciteitsvoorziening), wees de Palestijnse Autoriteit erop dat deze manier van strijden het internationaal humanitair recht schendt.