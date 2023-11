NewsGuard, dat de internationale pers controleert en beoordeelt, is geen non-profit organisatie, maar een welvarend bedrijf [1].

Tot de adviseurs behoren:

• Anders Fogh Rasmussen, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en huidig adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky;

• Michael Hayden, voormalig directeur van de CIA;

• Tom Ridge, voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid;

• Richard Stengel, voormalig onderminister van Publieke Diplomatie (Propaganda);

• Jimmy Wales (ook bekend als Jimbo Wales), medeoprichter van Wikipedia.

We hebben daarom gewaarschuwd voor de politieke vooringenomenheid van NewsGuard [2].

Tijdens de Covid pandemie trad NewGuard echter hard op tegen nieuwswebsites die kritiek hadden op overheidsmaatregelen.

De politieke machten achter NewsGuard, die gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden via het Comité van Adviseurs, laten hun kruistocht financieren door bevriende kapitalistische machten.

De twee belangrijkste aandeelhouders van NewsGuard zijn Publicis en de Knight Foundation.

– De meerderheidsaandeelhouder van de in Parijs gevestigde internationale reclamegroep Publicis is de feministische filosofe Elisabeth Badinter (met 7,10% van de aandelen). De directeur, Arthur Sadoun, is de echtgenoot van de sterpresentatrice van France2, Anne-Sophie Lapix.

– De Knight Foundation is een filantropische stichting die de media en kunstcentra subsidieert. Ze voorziet journalisten van gratis aantekeningen over hoe ze over gezondheid moeten praten.

De Publicis Group vertegenwoordigde de grote farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer, dat medicijnen op basis van mRNA verkocht, ook wel "vaccins" genoemd.

De Knight Foundation had toegang tot het geheime portaal van Google, gevestigd in Indonesië en beheerd door de Mafindo Islamisten [3]. Op die manier kon ze de verspreiding van de informatie op het internet over de pandemie volgen.

De aandeelhouders hebben dus de politici die hen de opdracht gegeven hadden bedrogen. Zij censureerden de websites (waaronder Voltairenet.org) die de aandacht vestigden op het netwerk van Dr. Fauci in het WHO-laboratorium in Wuhan, de onzinnigheid van het opsluiten van gezonde mensen, de bijwerkingen van zogenaamde vaccins en informatie over andere beschikbare medicijnen.