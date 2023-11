Op initiatief van Zuid-Afrika, dat bij het ICC een klacht heeft ingediend tegen het IDF, hielden de BRICS op 21 november een virtuele top over de genocide in Gaza. De vijf oprichtende staten (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) namen deel, evenals de nieuwe leden (Saoedi-Arabië, Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten) en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De Russische president Vladimir Poetin verwelkomde het belang van deze virtuele top, waaraan vertegenwoordigers van meer dan de helft van de mensheid deelnemen. Hij riep op om deze formule te gebruiken voor elke internationale crisis, naast de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De Chinese president Xi Jinping zette de drie dringende vereisten uiteen:

• 1. beëindiging van de vijandelijkheden en een onmiddellijk staakt-het-vuren;

• 2. beëindiging van alle vormen van geweld en aanvallen tegen burgers en vrijlating van gevangen burgers

• 3. een einde maken aan de collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza.

De internationale gemeenschap moet concrete maatregelen nemen om te voorkomen dat het conflict overslaat en de stabiliteit in het hele Midden-Oosten in gevaar brengt.

Xi Jinping benadrukte ook dat de hoofdoorzaak van het Israëlisch-Palestijnse conflict ligt in onwetendheid over

• 1. het bestaansrecht van het Palestijnse volk als volk (ontkend door "revisionistische zionisten" van Zeev Jabotinsky tot Benjamin Netanyahu)

• 2. hun recht op een Staat (herbevestigd in de Oslo Akkoorden van 1993);

• 3. en het recht op terugkeer (vastgelegd in Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948).

Er zou daarom een internationale conferentie moeten worden georganiseerd om deze misstanden recht te zetten.